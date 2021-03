Atlético: si vas, ve con todo y no solo con un tuit

“Critican hasta los aciertos... Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor". Este ha sido el tuit de la cuenta oficial del Atlético de Madrid que ha hecho saltar por los aires la actualidad deportiva menos de 24 horas después del 1-1 ante el Real Madrid. A la hora de comer. Sin llegar al café. ¿Quieres postre? Pues toma, bomba de chocolate al epicentro de la información futbolística. ¡Buen provecho!

Ahora, ya en la digestión de la bomba y como he puesto en mis redes sociales, a mí este tuit de la cuenta oficial del Atlético, por la forma que no por el fondo, me parece lamentable. Lo siento, no me gustan las cosas impersonales y esta lo es. Y no digo que sea lamentable porque el Atlético se haya equivocado en su queja, lo digo porque en mi opinión se han quedado cortos. ¿Un tuit? No, un señor comunicado firmado por las patas más importantes de la mesa rojiblanca y a por todas. Como digo en el titular, Atlético, si vas, ve con todo y no con un tuit.

Lo digo siempre y lo digo ahora. Esto no lo puede decir la cuenta oficial de un club en Twitter. Parece la estrategia mediática de shows deportivos para llamar la atención en plan reality. Que sí, que representa el pensamiento de toda la afición, pero que salga alguien, dé la cara y diga lo que piensa si es que tiene algo que decir. Caras, rostros, alguien que sea valiente y lo diga. No pasaría nada porque, seamos sinceros, aquí el primero en hablar oficialmente del asunto no ha sido el Atlético de Madrid sino el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. “No hemos tenido suerte. Hernández Hernández, de nuevo", dijo Emilio Butragueño tras el derbi. Por lo tanto, aquí lloran todos. Unos guiñan el ojo y otros guiñan el teclado. Si el Madrid pone la cara, ¿por qué no puede hacerlo el otro bando?

¿Cómo habría hecho yo lo del tuit? Fácil. Comunicado oficial firmado por Enrique Cerezo, Gil Marín y Diego Pablo Simeone en representación del vestuario y de la afición. Como hizo el Consejero Delegado del Atlético con EFE tras las palabras de Velasco Carballo, pero en la web del club. Y a partir de ahí dices lo mismo, porque el tuit es una verdad como un templo. Pero yo habría ido con todo y con todos. Además, si el Real Madrid mantiene su defensa de que ellos no se han quejado, al parecer no deben haber hablado con Butragueño en las últimas 24 horas, no se sentirán aludidos por el tuit del club. Pero repito, yo hubiese ido con todo.

Ojo, otra maquinaria, más potente, se acaba de poner en marcha. Esto no ha acabado ni mucho menos aquí. Pero bueno, tampoco es novedad. Al menos a Hernández Hernández le dejarán un rato en paz, porque poco más y el colegiado acaba en una hoguera pública al grito de “tú me dejaste de querer cuando te necesitaba". Ya saben, El Madrileño, como el derbi.