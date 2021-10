Atlético y Messi en el festival del menosprecio y del elogio trampa

Lo comentaba ayer en Twitter y lo comento hoy en estas líneas. Hay gente que en la misma temporada es capaz de decir que el Atlético no debería pensar en fichar a Messi porque no es un club tan grande como para ambicionar al argentino, pero luego, sin rasgarse las vestiduras, decir que tiene que ganarlo todo porque ya es un todopoderoso futbolístico. Ese es el nivel de crítica hacia el Atlético que se está viviendo en los últimos años. Para hacer daño y para lo malo, presión constante y etiqueta de equipo grande y millonario. Para lo bueno, infravalorar al club porque no son tan importantes como ellos supuestamente se creen. ¿En qué quedamos?

El último caso, como he dicho anteriormente, se ha visto con el tema Messi. El Atlético intentó reclutar al argentino usando a Luis Suárez como puente entre Simeone y Leo, pero al parecer eso no ha sentado bien en Barcelona. En Onda Cero, Alfredo Martínez, comentó que le parecía "una osadía del Atlético de Madrid la de creer que podría contar con Messi". Quitando que la osadía realmente fue pensar y vender que Messi podría llegar a quedarse en un Barcelona arruinado hasta lo cimientos, ¿para qué meterle ese palo gratuito al Atlético? Pues se lo digo yo, para seguir con el festival del menosprecio y del elogio trampa. Y esto se lleva años repitiendo por parte de un sector importante y mediático de Barcelona y Real Madrid, que usan a los rojiblancos para tapar sus miedos o ansiedades. Cuando el Atlético gana es porque ellos están mal, por supuesto, pero si los rojiblancos ceden un poco de espacio, "el Atleti tiene miedo". Son herramientas de guardería. Piques de jardín de infancia. Críticas de "insti" o "tuto".

Ahora hablan de Messi, pero el curso pasado fue un carrusel de zascas, uno tras otro, que duró un año. Dolió y mucho en Barcelona y Madrid que a partir de febrero pensaran en el canguelo y en mayo, ¿campeón quién? Anda, si fue el Atlético. ¡Qué chorprecha! Verlo tan cerca durante meses y nada... Veo lógica la rabia

Todo esto que está pasando en la era Simeone se resume en muchísimas críticas a lo Gandía Shore. De guardería. De puerta de atrás del Coco Loco. Y ahora con lo de Messi, igual. ¿Más ejemplos? Vamos con ello. Si el Atlético habla de ser campeón, crecidos. Si tiran del partido a partido, cobardes. Si dicen que en invierno no se ganan ligas, miedicas. Si lo dicen, se vinieron arriba demasiado pronto. Si van a por Messi, osados. Si dicen que no pueden pelear con los gigantes que sí pueden ir a por Messi, acomplejados. En serio, ¿en qué quedamos? ¿Puede el Atlético ser el club o el equipo que les dé la gana a sus aficionados o tienen que ser y sentir como algunos quieren que sea y sienta?

Cansa un poco/mucho el tema ya. Igual que agota el asunto del "equipo del pueblo" que el propio Simeone se encargó de reformular en 2019. ¡En 2019! Hace dos años ya que dijo que la situación había cambiado en lo monetario. Hasta el denominado ‘tonto del pueblo’ tendría claro ya lo del "equipo del pueblo". Pues nada, se sigue. Y ojo, que se siga es cansino, no cabe duda, aunque también positivo. Como digo siempre, te pique el Atlético que te pique, ponte After Bite.

El Atlético de Madrid volverá a vivir una bendita temporada con ese festival del menosprecio y del elogio trampa, es decir, volverá a pelear por todo con su famoso y molesto para muchos "partido a partido". Porque, no se lleven a ningún engaño, el Atlético de Manzano, por ejemplo, no tenía entradas para estos festivales, pero con Simeone... Con Simeone no se pierden un festival desde hace mucho tiempo. ¡Qué siga picando Cholo!