Benzema tampoco ganará el Goya y no es culpa de la Superliga

Antes de nada voy a establecer mis mínimos sobre el tema del Balón de Oro y ya, una vez matizado eso, daré mi opinión en este columna. ¿Messi es el mejor jugador? Sin duda y todos los años ¿Ha sido el mejor del año? No ¿Ha ganado más que nadie? No. ¿Merece para mí el Balón de Oro 2021? No ¿El Balón de Oro tiene parámetros entendibles? Nunca, cada año adaptan el criterio a su gusto. Fin.

Dicho lo anterior, paso a analizar una de las polémicas que más han rodeado al Balón de Oro 2021 y que, por supuesto, tienen a un jugador del Real Madrid como principal protagonista. Visto lo visto, leído lo leído y escuchado lo escuchado, al parecer hay una corriente de opinión que cree sin vacilar que la FIFA, la UEFA y posiblemente Los Vengadores de Marvel han conspirado "nuevamente" contra el Real Madrid para que no le diesen el Balón de Oro a Karim Benzema. ¿Por qué habrían osado cometer tal afrenta que está haciendo temblar los cimientos de la sociedad? Porque, supuestamente, Florentino Pérez es el líder de la rechazada Superliga y FIFA y compañía se han enfadado por el intento de creación de dicho torneo. Lo escribo y me da hasta "cosica". Señor, dame paciencia, por favor. Dame paciencia.

Quizá, ojo, quizá, Benzema no ha ganado el Balón de Oro 2021 porque no se ha llevado ni uno solo de los trofeos jugados con el Real Madrid. No se llevó la Liga porque se la llevó el Atlético de Madrid. No se llevó la Copa porque la ganó el Barcelona. No se llevó la otra Copa que se jugó este año ya que se la llevó la Real Sociedad. Y no, no se llevó la Supercopa de España, porque fue para el Athletic. Puede... quizá... a lo mejor... cabría suponer... que Benzema no se ha llevado el Balón de Oro por eso. Quizá, eh, quizá. Puede que ganar la Liga de las Naciones con Francia no haya sido suficiente. También quizá. Pero bueno, si ahora la ‘Superexcusa’ de la Superliga va a servir para montar conspiraciones por cada cosa que no acabe con triunfo blanco, pues bueno, habrá que soportarlo. Total, hay gente que piensa que los pájaros son drones y que la nieve de Filomena era de mentira, así que...

Otra cosa es que Benzema, por la calidad que tiene y por todo lo que está haciendo últimamente maravillando al mundo del fútbol, merecería tener un Balón de Oro. Eso es otro cosa. También es una realidad, al menos para mí, que Messi no ha hecho ni mucho menos su mejor año en todos los sentidos para ganarlo. Y obviamente Lewandowski merecía un trofeo que injustamente le arrebató la pandemia en 2019. ¡Pero no es una conspiración contra Benzema! Nadie le ha quitado el premio a Karim para atentar contra el Real Madrid. Nadie montó una conspiración liguera el año pasado para que el Atlético ganase la Liga. Nadie ha esclavizado o secuestrado a Mbappé y por eso no está en el conjunto blanco. ¡Nadie! Y tampoco han puesto a Karim cuarto para hacer daño a Florentino. Ha sido cuarto porque Jorginho ganó la Champions con el Chelsea y la Eurocopa con Italia. Punto. Lo demás es ver más fantasmas o muertos que ni el niño del Sexto Sentido. Por cierto, al paso que van los conspiranoicos, la próxima película de intriga de Night Shyamalan la acaba rodando en el Bernabéu.

Sinceramente da miedo ver en qué se están convirtiendo todos estos temas. Casualmente el único Balón de Oro que no ha tenido conspiración de por medio fue el que ganó Modric. ¿Dónde juega Modric? En el Numancia no, eso seguro. Y así con el resto de cosas que ocurren. Se estropea el techo de Balaídos... ¡conspiración! Temporal Filomena y el Real Madrid tiene que jugar en Pamplona ante Osasuna con el campo tocado... ¡conspiración! La Liga, Tebas, Rubiales, Luis Enrique, Movistar, Ceferín, Infantino, France Football, la FIFA, la UEFA, Mediapro, Filomena, el VAR, los árbitros... ¡todo conspiración! De verdad, que no, que no cuela. Ya vale.

En fin, paciencia infinita. Les dejo, que voy a salir a que me dé el aire y a ver a los supuestos drones alados que vuelan por la superficie de esta nuestra tierra plana. Un saludo.