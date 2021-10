De la "nothing" por el covid a un glorioso Atlético-Liverpool para "todos"

No es un martes cualquiera para la afición del Atlético de Madrid. Por primera vez desde marzo de 2019, el hincha colchonero se ha levantado esta mañana con unas mariposas en el estómago que indican que hoy es noche de partido grande para todos. No para unos pocos sino para todos. Y remarco "todos", porque la maldita pandemia nos arrebató a los ciudadanos la posibilidad de tener en nuestra vida normal "todo" lo que formaba parte de los momentos que más nos gustan.

El Covid-19 sí nos dejó sin nada. Nos dejó sin "nothing" en los aledaños. Nos dejó sin "nothing" en el ambiente. Y nos dejó sin "nothing" en la previa de partidos como el Atlético-Liverpool de esta noche. Ayer Simeone utilizó el "nothing" para esquivar las críticas de Klopp y hoy, los rojiblancos quieren "todo" junto a todos.

Es un día para disfrutar en el coliseo colchonero. Ni más ni menos. Una tarde-noche para fotos, vídeos, previas, charlas, cánticos, recibimiento al equipo... Nada de "nothing". Es noche de "todo" y para todos. Luego ya se verá qué ocurre durante el partido, porque más allá de lo que pase en el mismo, que ya lo comentaremos mañana, hoy debe ser un día para volver a disfrutar en el Wanda Metropolitano. Padres, hijos, hermanos, hermanas, amigos, parejas, abuelos, nietos... Todos. Que vayan todos y que repitan aquella previa y aquel ambiente que en 2019 llevó en volandas al equipo para ganar por 1-0 a un Liverpool que literalmente había sido invencible hasta ese partido.

Será el primer lleno absoluto en Madrid desde el fin de las restricciones y sobre el campo estarán a disposición de "todos" jugadores como Luis Suárez y Salah. Joao Félix y Mané. Oblak y Alisson. Marcos Llorente y Firminho. Giménez y Van Dijk. Klopp y Simeone. Estarán todos. Casi "nothing", ¿eh? Ahora bien, el Atlético debe buscar la victoria como ya lo hizo con el 1-0 de hace dos años. Todo el mundo recuerda el 2-3 de Anfield, pero a veces se deja de lado la ida, donde el cuadro de Simeone le dejó claro al campeón de Europa que ser invencible no es algo eterno. En ese partido casi se quedó corto el 1-0 y en mi opinión, ese Liverpool, no le tiene nada que envidiar al actual. De hecho, por resultados y rendimiento, era mejor que el presente y aún así cayó con justicia en Madrid.

No será sencillo, por supuesto. Si el Atlético iguala en intensidad al Liverpool habrá opciones de repetir victorias pasadas, pero si vuelve a dormirse en la primera parte, los ingleses no harán prisioneros. Principalmente porque el equipo de Anfield no sabe dormirse. Vive con 4 Red Bulls en vena por partido. Por esa razón, el Atlético debe jugar "todo" el partido, no solo 45 minutos, algo que hace más de una vez y que le ha costado más de un disgusto. Todo en la grada y todo en el campo. Así de simple. Solo así se puede ganar a un equipo como el Liverpool de Klopp.

En resumen, ¡disfruten de todo y no se pierdan "nothing"! Vayan al Wanda Metropolitano a ver ganar a los suyos, pero sobre todo a disfrutar con los suyos. De la "nothing" por el covid a un glorioso Atlético-Liverpool para "todos". ¡Disfruten!