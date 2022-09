Ea, ea, ea, el Barcelona que negoció ilegalmente por Griezmann se cabrea

"Los servicios jurídicos del Barcelona estudian la situación de Griezmann en el Atlético", comentaban en las últimas horas los compañeros de la Cadena Cope. Si me lo permiten, me voy a levantar mientras escribo esto, voy a estirar y voy a dedicarme uno o dos minutos a reír a carcajadas por la actitud del Barcelona. Precisamente del Barcelona, equipo que negoció con Griezmann de manera ilegal para fichar al francés, todo registrado en un documental, y que se enfada ahora por "la mala fe" del Atlético con el tema de los minutos. Ja ja ja ja.

Después de reírme ya puedo seguir escribiendo. Era solo un momento, gracias. La verdad es que el fútbol ya no me sorprende. Pasa absolutamente de todo con una importante falta de valores y sobre todo con una moldeable catadura moral. Lo que está haciendo el Atlético de Madrid con Griezmann, que por cierto indica la mala gestión que se realiza en la directiva y que obliga a un entrenador a no poder poner a uno de sus mejores jugadores en el campo, es lo que podríamos llamar una ‘palanca contractual’. Le sonará a Joan Laporta lo de la palanca, porque no ha parado de activarlas en todo el verano cuando supuestamente el club estaba en una crisis por la poco les faltó pedir incluso limosna a los equipos de la Liga.

El Atleti usa una 'palanca' contractual. Coge el contrato de Griezmann, lo adapta a sus necesidades económicas y con un poco de suerte, mucha diría yo, Simeone sacará beneficio de media hora por partido de uno de sus mejores jugadores y el Atlético se ahorrará pagar 40 millones al Barcelona. Repito, esto me parece una mala gestión rojiblanca indudable y otra chapuza más en el Metropolitano, pero es lo que hay y si al Barcelona no le gusta este tipo de supuestos "actos de mala fe" que se repase el documental que hizo Griezmann hace unos años donde no es que haya mala fe sino que hay una negociación ilegal.

El Barcelona está estudiando tomar medidas legales en su verano de palancas y tras negociar ilegalmente con Griezmann en 2019. Lo escribo de nuevo y no doy crédito. ¡Encima con Griezmann! Hablamos del mismo jugador por el que ahora lloran en Can Barça. Hay que tener las oficinas y los despachos cuadrados, Barcelona. Cuadrados. Por cierto, ya que hablamos de Griezmann hablemos de Demir, jugador que pasó por el Barcelona, jugó nueve partidos con el primer equipo y como el décimo les obligaba a pagar diez millones, Demir desapareció de las convocatorias y el club azulgrana se ahorró un buen dinero.

"Ya Vinuesa, amic, pero es que eso y lo de Griezmann fue con la anterior directiva, no la de Joan Laporta". ¿Y? ¿Las palancas quién las ha activado? Mi prima Andrea no ha sido, ya se lo puedo asegurar. El Atlético está haciendo algo lícito. Aprovecha las condiciones de un contrato para ahorrarse el dinero. Ojo, soy el primero que pondrá el grito en el cielo si Gil Marín prioriza ahorrar a ganar títulos si eso depende de que Griezmann juegue más, pero la palanca que usa el Atlético es lícita. ¿No le gusta al Barcelona? Bueno, muchas cosas no han gustado del club azulgrana en los últimos años, este verano incluido, y al resto les toca asumirlo y no llorar. Pues ídem, Barcelona. Ídem. Palancas contra palancas. Es lo que hay.