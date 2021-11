El Atlético de las excusas y los culpables únicos debe morir

No hay nada peor que un vestuario que se agarra a las mismas excusas de siempre para no asumir de una vez por todas que los problemas los debe solucionar uno mismo. Las excusas sobran, pero los escudos autoprotectores todavía más. ¿De verdad alguien piensa que la culpa de que al Atlético le metan dos goles en siete minutos de descuento es solo de Simeone? Ojo al "solo" que pongo, que es importante. ¿De verdad es solo culpa suya? Que son dos goles en siete minutos, eh, no uno. ¿Es solo culpa del Cholo? ¿Acaso Simeone es el que se come todos los centros laterales que le llegan al área? ¿Es posible que el Cholo sacase a jugadores del banquillo con nivel de regional en vez de sacar a futbolistas de élite que ya jugaban el año pasado en el campeón de Liga? Pues creo que no, sinceramente.

Este Atlético vive últimamente de perdones y excusas y solo en dos partidos de los 16 de este curso ha podido vencer a sus rivales con comodidad. Ante Betis y Barcelona. En esos partidos, casualmente, no regaló goles. Imagino que esos días el que despejaba los balones desde la banda era el Cholo. Porque si es solo culpa suya cuando van todos para dentro lo será también cuando no acaban en la portería de Oblak. ¿Seguimos entonces con la excusa de que todos los goles llegan por meterse atrás y por no ir a por otro gol de diferencia? ¡Si en Valencia iban 1-3 en el 90! ¡Ya tenían esos dos goles de ventaja! Por eso digo que incluso con Simeone echando el equipo hacia atrás o con cambios supuestamente equivocados, al Atlético no le pueden meter dos goles en siete minutos. Dos. Es que ni aposta lo haces tan mal. Aunque el Cholo se hubiese equivocado metiéndome a mí a defender, que soy un paquete, no te pueden hacer dos goles en siete minutos jugando con tres centrales. Hugo Duro no se puede comer él solo a una defensa con Hermoso, Giménez, Savic, Vrsaljko, Kondogbia, Herrera... Ellos defendieron los centros laterales con 1-3 y con 1-2, no Simeone. Y sí, se comieron todos con patatas, otra vez.

Insisto una vez más. Aunque el Cholo con 40 de fiebre y delirando me hubiese sacado a mí, al Atlético no le puede meter dos goles así un Valencia inoperante en 90 minutos de los 97 jugados. Que no sacó el Cholo a gente de regional en los cambios sino a profesionales de élite. Vale ya del Atlético de la excusas y de los escudos autoprotectores. Los goles de circo que reciben van más allá de echarse atrás o de cambios equivocados. Van más allá de la mentalidad ofensiva o defensiva del Cholo. Esos goles recibidos una y otra vez en todos los partidos son también cuestión de valentía y concentración. Con 1-3, la defensa que el año pasado logró ganar una Liga no puede pensar que le van a empatar. Con 1-3 estoy diciendo, no con 2-3, porque esa fue la sensación de inseguridad constante en los ataques del Valencia y al final, pasó lo que pasó.

De poco sirve que Griezmann haga un partidazo, marque un gol de bandera y se acople a la perfección con un killer del área como Suárez. No sirve de nada. Si en cuatro partidos metes 8 goles y solo ganas uno de esos encuentros quizás habría que mirar por qué ocurre todo eso, dónde ocurre y a quién le ocurre. Que sí, que Simeone debe poner el pecho ante las balas por ser el líder y porque los ajustes del sistema y de la táctica son responsabilidad suya, pero hago de nuevo hincapié en lo mismo, él no defiende los centros laterales. Ayer revisaba los goles del Valencia y no encuentro al Cholo defendiendo a Hugo Duro. No le veo. En el 2-3 se ve a Hugo Duro rematando dentro del área estando él solo y rodeado por los tres centrales colchoneros, es decir, por tres bestias físicas como Giménez, Savic y Hermoso. Ni rastro del técnico argentino. Y en el 3-3 tampoco sale Simeone en la foto del área. Sale de nuevo Hugo Duro rematando sin marca en un duelo entre seis defensores colchoneros y cuatro jugadores valencianistas. Resumen: 2-3 con un jugador rodeado por tres y 3-3 con cuatro atacantes rodeados por seis defensores. Pero ojo, cojan el escudo de la autoprotección porque la culpa es solo del Cholo.

En fin... que para ir acabando vuelvo al titular del principio. Este Atlético de las excusas y los culpables únicos debe morir cuanto antes. Simeone, ponte las pilas, ordena el desorden y equilibra lo desequilibrado. Sin excusas Cholo, que ya van 16 partidos. Pero la plantilla, más de lo mismo y con el escudo del pecho como único escudo. El resto, sobran. Cada uno que se encargue de lo suyo, no solo uno de los problema de todos. Hay tiempo de sobra Atlético. De sobra. Sois los mismos que el año pasado fueron campeones y a ninguno se le ha olvidado cómo defender. Eso sí, para recuperarse hay que asumir que hay un problema. Por lo tanto, que cada uno agache la cabeza y reflexione. "Hola, soy el Atlético y no sé defender".