El Atlético, de momento, no molesta tanto como para ocupar portadas

De momento el Atlético de Madrid no molesta demasiado. Estamos en la jornada 2 de nuestra Liga y el conjunto rojiblanco, junto al Sevilla, lidera la tabla con dos victorias en dos partidos por delante de Real Madrid, Barcelona, Mallorca y Valencia, que han sumado 4 de 6 en este inicio liguero. Como digo, el Atlético aún no molesta lo suficiente porque estamos solo en la jornada 2 y por eso la mayoría de debates, tertulias, portadas y trending topics han pasado por el cielo del Metropolitano de manera breve y pasajera. Eso sí, se ha hablado poco, pero sin olvidar añadir al "pleno de puntos" del campeón que el Atlético "aburre" con su juego.

El otro día leí un tuit muy acertado de mi compañero Iñako Díaz Guerra que decía lo siguiente: "Resumen del repaso matinal a los medios deportivos: magnífico empate del Madrid ante el Levante que aprovecha la triste victoria del Atleti para colocarse dos puntos por detrás". Lo clavó. Esa ha sido la reacción mayoritaria del espectro mediático deportivo y pese a no ser sorprendente por su cotidianidad sigue siendo curioso ese fenómeno que hace que el Atlético solo sea protagonista cuando molesta de verdad, es decir, cuando sí tiene cerca el llevarse un título al bolsillo.

Pongo un ejemplo de lo que he dicho en el anterior párrafo y no me voy muy lejos. Me voy a la última temporada que se ha jugado. Sí, la del Atlético que no iba a ser campeón y al final fue campeón. En ese inicio liguero, los hombres de Simeone sumaron 5 puntos de 9 posibles arrollando al Granada y empatando sin goles y con poco juego ante Huesca y Villarreal. Palos a Simeone cayeron unos cuantos, sin embargo, cuando el conjunto rojiblanco empezó a ganar todos sus partidos el foco de lo mediático se centró en que Real Madrid y Barcelona estaban muertos en vida. Ojo, eso duró hasta que ambos equipos empezaron a recuperarse y fue ahí cuando el Atlético ganó peso en la palestra. ¿Lo ganó para destacar que podía ganar la Liga? No, lo hizo para destacar que podía perder una Liga que solo le habían regalado ya los gurús del contragafe. Un empate a dos frente al Celta desató la locura y a partir de ahí el Atlético fue muy mediático, no por lo que había logrado para colocarse líder, sino por lo que podía perder por el camino gracias al famoso "canguelo".

Por todo lo dicho anteriormente entiendo que la afición del Atlético de Madrid esté harta de tanto menosprecio o elogio selectivo. Mucho decir que el club rojiblanco es el favorito a esta Liga por la salida de Messi y por la ausencia de fichajes blancos, pero aquí nadie habla del campeón cuando gana. De hecho se suele decir, en otro intento de crítica más, que el Atlético debe acostumbrarse a ser un grande y que eso conlleva un impacto mediático constante que debe soportar. Esto, por supuesto, se dice mirando por encima del hombro como diciendo "pobrecillos, no soportan el peso de la corona". ¿Impacto mediático constante? Cuando algunos quieren, imagino, porque para presionar al Atlético desde febrero a mayo del año pasado hubo portadas de sobra, sin embargo, cuando el título estaba ya en Neptuno, de repente, se acabó el tener que aguantar el impacto mediático constante. ¿Por qué? Porque ya no hubo ese impacto. Ya no interesaba. Si el Atlético ya ha ganado la Liga y no hay más canguelo que predecir hablemos de otra cosa. Y se pasó a la España de Luis Enrique con tal velocidad que por un momento pareció que a mucha gente le importaba su Selección. Repìto, lo pareció.

Todo esto se resume en que al Atlético le dan lecciones de vida día sí, día también. Si quiere focos le dicen que no son Real Madrid y Barcelona y que están crecidos. Si no los quieren les dicen que para ser grande hay que aguantarlos. Si ganan es porque Madrid y Barcelona bajan el listón, pero ojo, si luego dice Simeone que los más poderosos son blancos y azulgranas, el técnico argentino va de víctima. ¿En qué quedamos? Si el Atlético, vigente campeón, debe soportar la presión mediática de ser un grande dadle portadas y minutos de tertulia. Pero si no lo hacéis, luego no le digáis que vale ya de sentirse inferiores a Barcelona y Real Madrid. Les tratan como inferiores hasta que siendo superiores en algunos campeonatos molestan y ahí sí se llevan portadas. Increíble.

Mi consejo para los seguidores colchoneros es que estén tranquilos. "A los monstruos no mirar", como en aquel episodio de Los Simpson, o "si no te mueves, no te ve", como en Jurassic Park con el Tyrannosaurus Rex. En agosto, no habrá portadas, pero ojalá las haya de nuevo de febrero a mayo.