El Atlético se va del 'Superbotellón' porque los ingleses no llevan los hielos

Al grano. El Atlético de Madrid no se va de la Superliga. El Atlético de Madrid se ve obligado a irse de la Superliga porque los ingleses se han ido y la fiesta se suspende. Si es por el Atlético habría Superliga. Así de claro. Sin medias tintas. En el día de ayer publicaba la siguiente información en mi Twitter personal:

Voy a resumir en este hilo todo lo que sé contrastado del Atlético de Madrid y la Superliga:



-El deseo del Atlético es estar

-No hay cambios en la decisión

-Según el club tampoco hay cambios en el acuerdo

-Pero OJO, si un equipo o varios se bajan la Liga se puede ROMPER



Sigo... — David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) April 20, 2021

Por decirlo de manera coloquial y para que esos jóvenes que dice Florentino que se han aburrido del fútbol actual lo puedan entender, el Atlético se ha quedado a mitad de camino del ‘Superbotellón’ del fútbol. Los rojiblancos, encabezados por Gil Marín, consejero delegado de la entidad, ya habían quedado con sus 11 amigos, llevaban el alcohol que iban a beber en la bolsa y estaban deseando que la fiesta comenzase en la casa de Florentino. El problema es que a mitad de camino el Manchester City mandó un mensaje: “Yo no voy a llevar los hielos al final". El Atlético y el resto empezaron a llamarse para ver si esto era verdad o no y en mitad de todo eso llegaron más mensajes. Chelsea, Liverpool, Manchester United, Arsenal y Tottenham habían hecho caso a ‘mamá afición’ y tampoco iban al Superbotellón. La fiesta, sin hielos, se venía abajo. ¿Qué ha hecho el Atlético después de que se cancelase todo? Pues lo único que podía hacer, volverse a casa y escondiendo las bolsas detrás de la espalda decirle a sus padres que se quedan en casa porque les gusta el ambiente familiar. El problema es que los padres, es decir la afición, no es tonta y saben que el Atlético se ha vuelto a casa porque la fiesta se ha suspendido.

Es sin duda un ridículo mayúsculo de los 12 fundadores de la Superliga, un torneo que ha durado menos que el Superman de Nicolas Cage que jamás vio la luz tras una prueba de casting con el traje incluido. Los ingleses se han tenido que ir por la presión popular mientras que el Atlético lo ha hecho porque se han ido los ingleses. Sencillo. Lo mismo pasará con los italianos y seguramente con el Barcelona. Por cierto, una duda que tengo. En el Atlético es una utopía porque el club no es de los socios sino de los accionistas, pero ¿qué pasa con Real Madrid y Barcelona? Florentino lleva toda su vida vendiendo que el Real Madrid no es suyo sino de los socios, pero a ningún socio le ha llegada una carta a su casa para decirle que tiene que votar sí o no a la Superliga. Si el Real Madrid es de los socios, ¿por qué la decisión la ha tomado Florentino sin contar con ellos en una votación?

Otra cosa más. Si podéis repasar lo dicho por la mayoría de los miembros de la prensa que cubre la información del Atlético en este país, en la cual por supuesto me incluyo, creo que apenas habrá un 5% que han defendido la postura de Gil Marín y del Atlético de Madrid. De hecho han llovido críticas por doquier. Yo mismo he criticado duramente la decisión de la Superliga y he hablado de egoísmo, ridículo y falta de respeto hacia los valores de la afición rojiblanca. Lo digo porque muchas veces se nos acusa de servilismo y me pregunto yo, ¿acaso hemos defendido todo lo que hace el club en Atlético de Madrid TV? ¿Hemos esperado a ver qué decía el máximo mandatario para opinar? ¿Hemos defendido la Superliga porque el supuesto patrón estaba en la misma? Ah, perdón. No existe tal cadena de televisión. Un abrazo a todos y con mucho gusto, adiós Superliga.