El Atlético y Joao Félix mandan la crisis negativa al "caralho"

Antes de entrar en detalles resumo en dos preguntas y una respuesta lo que pienso del gesto de Joao Félix en Villarreal. ¿A quién creer? ¿Al que dice que el gesto de Joao Félix era para Lodi o al que dejó caer que era seguro para Simeone sin prueba alguna y luego al ver la explicación de Lodi en Instagram dijo confuso que era algo del propio Atlético para tapar el asunto? Yo lo tengo muy claro. Lo primero. Cinco líneas he perdido. Carpetazo.

Una vez resuelto lo de Joao me centro en el Atlético de Madrid y lo que pasó anoche en La Cerámica. Decía mi compañero Dani Blanco la semana pasada que este fin de semana, incluyendo el partido de hoy lunes entre Real Madrid y Real Sociedad, iba a poner a prueba la capacidad de resistencia de los candidatos a pelear por la Liga. Y era un arma de doble filo. Si el Barcelona ganaba al Sevilla presionaría al Atlético y si los rojiblancos no reaccionaban abrirían la puerta del liderato de par en par al conjunto de Koeman y al de Zidane. Pero ojo, si el Atlético ganaba todo iba a cambiar. Dani, como siempre, tenía mucha razón en su análisis porque todo dependía del líder y de su resultado.

Sinceramente veo normal que los rivales del Atlético estuviesen ilusionados antes del 0-1 de Pedraza en propia puerta o del 0-2 de Joao Félix. El panorama era perfecto para pisar el cuello del equipo de Simeone buscando que su cara diese con el barro. Al revés pasaría lo mismo. Los rojiblancos venían de perder ante el Chelsea con una pésima imagen y arrastraban por su falta de pegada el empate en Valencia ante el Levante y el 0-2 en Madrid frente al mismo rival. Se olía la sangre desde lejos. Después de todo eso nadie elegiría a priori el estadio del Villarreal para salir de una crisis. O sí, depende de la mentalidad que tengas. El pasado viernes en ‘Fútbol es Radio’ me decanté por la mentalidad valiente. ¿Qué mejor escenario para dar un golpe sobre la mesa que Villarreal? Y eso es lo que hizo el Atlético, salir de su inercia negativa ganando un partido que muchos esperaban que no ganase.

No es casualidad que el Atlético lograse una nueva victoria en el momento en el que recuperó el blindaje de su portería. Cero goles encajados por Oblak y victoria. Repito, no es casualidad. Tampoco lo es que el Cholo estuviese más de 45 minutos ensayando jugadas a balón parado en una de las sesiones de esta semana y que el 0-1 llegase con un pase genial de Lemar y un duelo aéreo ganado por Savic. Y tampoco es aleatorio en cuanto al resultado que con un lateral derecho sano disponible, Marcos Llorente volviese a su posición natural en el ataque para ayudar al Atlético a sumar de tres en tres. Simeone no estaba preocupado por la crisis sino ocupado en resolverla y estos tres pilares le ayudaron a recuperar la ecuación ganadora.

¿Mereció más el Villarreal y menos el Atlético? Respondo a esto con datos. Ayer el equipo de Unai Emery tiró 19 veces por las 6 del Atlético. 0-2 para los rojiblancos. Ante el Levante en Madrid, 28 tiros del Atlético y 6 del Levante. 0-2 para los granotas. En Valencia y también ante el equipo de Paco López, 7 tiros de los locales y 14 de los madrileños. Empate a uno. El fútbol tiene estas cosas. Puedes tirar un total de 42 veces, marcar un gol y sumar solo un punto en dos partidos o tirar 6, ganar 0-2 y llevarte tres puntos en un solo encuentro. Fútbol.

El Atlético ha ganado una semana de relativa tranquilidad. A falta de saber lo que pasará entre Real Madrid y Real Sociedad, el equipo del Cholo llega al derbi líder, con Luis Suárez en modo supervivencia evitando la quinta amarilla ayer y con los esperados regresos de Trippier y Carrasco de cara al duelo ante los blancos. ¿Se ha enfadado Joao Félix? Mejor, porque así el Atlético y el propio menino mandan la crisis negativa al "caralho".