El Barcelona se pasa al cine con la comedia "Cédeme gratis a Joao Félix" | EFE

Vivimos en tiempos complicados y siempre se agradece que alguien te saque una sonrisa o una carcajada, algo que anoche el Barcelona tuvo la deferencia de hacer con todo el planeta fútbol. Con uno de los movimientos más surrealistas y absurdos de la historia reciente de este deporte, el conjunto azulgrana se atrevió a poner sobre la mesa del Atlético de Madrid la siguiente oferta: cesión sin dinero de por medio de Joao Félix. Con dos Camp Nous, el club presidido por Joan Laporta le dijo al Atlético que le cediese a un jugador que costó 120 millones y que aún está llamado a ser una de las estrellas del futuro.

No es una broma esto que estoy comentando en estas líneas. El intento del Barcelona ha sido real y por sorprendente que parezca, el Atlético va a rechazar esta oferta. ¡Exclusiva! ¡Toc Toc! ¡Tuk Tuk! ¡El Atlético dirá no a la ‘suculenta’ oferta del Barcelona por Joao Félix! ¿A qué sorprende la exclusiva que os acabo de regalar? ¿Cómo es posible que el vigente campeón liguero rechace una oferta tan interesante, equitativa y beneficiosa para ambas partes? Lo sé, es una locura lo que está haciendo el equipo de Simeone. ¡Estás loco Cholo! Te lo digo a las claras. ¡Se te va la cabeza!

Ahora en serio, ¿qué ocurre en Barcelona? Debería haber alguien al mando de todo esto y, según parece, no lo hay. Lo que pasó ayer es digno de una comedia veraniega y lo mismo tendría éxito. No es ‘Operación Camarón’, pero ojo a "Cédeme a Joao Félix gratis", protagonizada por Joan Laporta y spoiler, con la aparición estelar de Josep María Bartomeu como el ‘negociador’. Lo dicho, no hay nadie al mando.

En el Atlético de Madrid tampoco han sabido bien qué hacer más allá de confirmar a cualquiera que le preguntase que iban a decir "no" a una oferta que consideran ridícula. Y desde el Metropolitano ven normal que la afición rojiblanca lleve varias horas con dolor de tripa de tanto reírse. Las risas colchoneras llevan horas retumbando en Twitter y algunos ya se atreven a subir la apuesta diciendo que la cesión debería incluir también a Oblak y Marcos Llorente. Lógico que se diviertan con esto, porque es ridículo.

Solo me queda darle las gracias al Barcelona como institución y también a Jorge Mendes, mediador en este asunto, porque nos han regalado uno de los momentos del verano futbolístico. Desde aquí solo puedo pedirles que siempre que tengan una oferta parecida en la cabeza, la hagan. Que nadie os diga Joan y compañía que algo no se puede producir. Vosotros haced la oferta y que llegue a la opinión pública. No la hagáis en secreto. Dadnos más momentos así. Gracias por estas horas. Gracias por hacer feliz a la gente gratis, como la oferta por Joao Félix. Moltes gràcies.