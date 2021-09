El caparazón de la plantilla del Real Madrid

Courtois, Militao, Alaba, Nacho, Carvajal, Kroos, Casemiro, Modric, Benzema, Fede Valverde, Marco Asensio, Vinicius... ¿De verdad a alguien le sorprende que el Real Madrid juegue bien al fútbol o que tenga opciones de pelearlo todo esta temporada? Sí, sé que es muy pronto para hablar de favoritos a nada, tanto en un barrio de Madrid como en otro, pero también era muy pronto este verano para menospreciar a un equipo que tiene jugadores diferenciales en todas sus demarcaciones y que, entre tortugas y palos, ha tenido que aguantar una falta de respeto tras otra.

Sinceramente me tengo que quitar el sombrero, por lo menos a día de hoy, con la plantilla actual del Real Madrid y con la de la temporada pasada porque, hablando de tortugas, el conjunto blanco ha demostrado tener un caparazón tremendamente resistente a los golpes exteriores. El año pasado, apaleado por críticas, el conjunto blanco fue capaz de tirar de orgullo y de calidad, algo que a veces se obvia en exceso y que tienen de sobra, para llegar a semifinales de la Champions y rozar la Liga hasta la última jornada. Otro club, caso del Barcelona, se habría deshecho y se deshizo mucho antes. El Madrid, no. Sin Mbappé, por cierto.

Ojo y con esto me centro en la opinión de parte de la propia afición del Real Madrid, no de toda. Todos tenemos un grupo de amigos, sobre todo si vives en la capital, que tiene debates caña en mano o WhatsApp mediante sobre cómo puede ir la temporada, quién puede ser favorito o qué ficharía cada uno para los suyos. Y este verano se notaba todavía más una Mbadependencia que, viendo la plantilla, me parecía demasiado exagerada. Vale, con Kylian el Real Madrid habría sido mucho más fuerte, pero hablamos de darle más potencia a un Ferrari, no a una bicicleta. Ya solo teniendo a Benzema, no se puede vender la moto de que "se hará lo que se pueda y el año que viene ya vendrán Haaland y Mbappé". Y claro, esos mismos grupos ayer volvían a pasar de 0 a 100 tras el 6-1 ante el Mallorca.

En mi última columna comentaba que dudar de Luis Suárez, viendo todo lo que ha hecho durante su carrera o mismamente el año pasado, era una temeridad negacionista sin sentido y pienso lo mismo de esta plantilla del Real Madrid. Te podrá gustar más o menos el diseño de la misma, faltarte elementos, preocuparte mucho o poco que la defensa a veces tenga problemas de consistencia etc etc etc. Sin embargo, Benzema, Modric y compañía han demostrado que de banda nada y que además se vienen arriba cada vez que les llueven palos propios y extraños, aunque sobre todo propios. No en vano, el irrespetuoso apodo de ‘Ausencio’ a ‘Asensio’ no se lo puso una afición rival. Otro ejemplo más del caparazón blanco del que hablo.

La temporada acaba de comenzar y sigo pensando que Atlético y Real Madrid son los principales candidatos a intercambiarse ‘derechazos’ encima del ring para llevarse el cinturón de campeón. Uno ha empezado ganando a base de KOs y el otro está salvando los muebles justo antes de la campana. Ambos tienen equipazos. Ambos tienen grandes plantillas. Ambos. Disimulando más o menos en rueda de prensa para despistar, pero los dos, Simeone y Ancelotti. Y no debe haber excusas por parte de ninguno de los dos rivales capitalinos, porque los dos tienen cochazos de alta gama. Será una bonita lucha entre ambos y ojalá algún equipo más se meta en ella. ¡Fight!