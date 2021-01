El New Team de Oliver Atom también se interesa por Sergio Ramos

Todas las renovaciones de Sergio Ramos son iguales y en todas las renovaciones de Sergio Ramos el vencedor y el que suele tener la razón es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Al dirigente blanco le dan igual las redes sociales, los hermanos, los primos, los cuñados e incluso el párroco que pueda confesar en la iglesia de Camas a su capitán. Florentino tiene una misión por delante y esa no es otra que garantizar la estabilidad económica de su club en tiempos del COVID-19. Y la va a garantizar por encima de cualquier otra cosa.

El tema Ramos cansa, aburre y desespera a los seguidores del Real Madrid. Ayer en el programa de esta casa, Fútbol es Radio, todos los oyentes que entraron por teléfono defendieron la postura de Florentino Pérez y en algunos casos le enseñaron la puerta de salida a Ramos si priorizaba su propio interés a la estabilidad del club. Esa es la realidad. El madridismo ya no traga con Ramos y tampoco lo hace con su hermano y agente René. Ojo, no les traga a nivel de renovaciones, porque sobre el terreno de juego la leyenda del capitán es un tótem inamovible. Ramos es sin duda uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid, profesional ejemplar y héroe de Lisboa, pero en los despachos cansan sus cuentos chinos, ingleses, italianos y franceses. De hecho en la última renovación, el cuento fue chino y todo acabó renovando y con una rueda de prensa surrealista digna de una película bizarra de Lars von Trier.

Ahora el cuento chino ha cambiado de idioma y ya hay relatos y fábulas en inglés, francés e italiano. Solo han pasado seis días desde que Ramos puede negociar libremente con cualquier club y ya tenemos varios candidatos sobre la mesa: PSG, Liverpool, Manchester City y Manchester United. De RT en Twitter de René Ramos a equipo interesado en Sergio Ramos y tiro porque me toca. Es el juego de la oca mediático que los Ramos han puesto sobre la mesa de Florentino Pérez y que el presidente ni ha mirado. No va a jugar Florentino. Si te quieres quedar aceptas lo que hay. Si no aceptas lo que hay y tienes tantos equipos que suspiran por ti, suerte y gracias por la infinidad de cosas que les has dado al Real Madrid. Así funciona Florentino, que atención, no es un ogro que le pide a su capitán que rebaje mucho su sueldo sino que le ofrece lo mismo que cobra, que no es poco, pese a rozar ya en su DNI los 35 años.

Florentino Pérez sabe lo que toca y aguantará el pulso sin ningún problema. Ya no está para tonterías el presidente blanco. Que le pregunten a Cristiano. De hecho espera absolutamente de todo de aquí a final de curso o de aquí hasta que gane otra nueva batalla y Ramos acepte su oferta de renovación. De hecho le facilito el trabajo a Florentino Pérez y le digo los equipos que en un momento dado incluso podrían fichar a Ramos. Apunte presidente: New Team de Oliver Atom, Flainet de Philip Callahan, Muppet, Toho de Mark Lenders. Mambo de Julian Ross, Hirado de Clifford Yuma, Nord Ford de Teo Seller y ojo, yo no descartaría al Hod Dog de los gemelos Derrick. Puestos a contar cuentos chinos, yo prefiero los japoneses. Suerte y paciencia Florentino.