¡El robo del siglo de Luis Suárez y del Atlético!

Robo. Atraco. Conspiración. Denuncias. Delincuentes. Ladrones. Asalto. Hurto. Sustracción. Latrocinio. Desvalijación. Saqueo. Pillaje. Rapiña. Despojo. Agresión. Delito. Todo eso y más es lo que hizo ayer el Atlético de Madrid y Luis Suárez en el campo del Eibar. No lo digo yo, que opino todo lo contrario, lo dicen algunos periodistas, analistas y aficionados rivales. Por supuesto, respeto máximo a cualquier opinión, pero repasemos lo que pasó después de la acción del penalti y posteriormente en rueda de prensa. Vamos con ello.

Arbilla derriba a Luis Suárez en el 89. ¿Qué ocurre? El robo del siglo habría desatado un ataque de ira del defensor armero que habría volado hacia el colegiado Melero López para decirle que Luis Suárez merecía la cárcel y un castigo ejemplar por el hurto que estaba realizando sobre el césped de Ipurúa. "Se ha tirado", debería haber gritado Arbilla. Gestos, descalificaciones y lamentos al cielo. Un clamor en contra de un jugador que se habría tirado a la piscina. Además todo el Eibar, incluyendo su portero Dmitrovic que estaba al lado, deberían haberse comido al árbitro porque les quitaba un punto en el último minuto del partido. ¿Qué pasó realmente? Lamentos propios, pero no quejas. Desesperación de Arbilla consigo mismo, no con la decisión. Resignación, no cólera. Y luego para acabar, la Panenka de un Luis Suárez capaz de hacer funambulismo sobre un volcán activo.

Sigamos con el análisis, porque mientras en Twitter y en muchos programas ya se ponía el grito en el cielo por el 'robo del siglo', la gente estaba esperando al técnico del Eibar, José Luis Mendilibar. Un entrenador que no se ha callado nada en su vida. Ante el supuesto robo del siglo, Mendilibar debería haber dicho, como mínimo, que era un penalti muy dudoso y que él no lo ve como tal. ¿Qué dijo? Lo siguiente: “Lo que está claro es que Anaitz no toca el balón, si tiene contacto con él, eso no lo sé, lo sabrán Suárez y Anaitz. Puede pitar penalti y creo que Anaitz no tenía que haber hecho penalti".

Arbilla, autor del penalti, no se queja. Mendilibar, el entrenador cuyo equipo ha perdido un punto en el 89, no se queja. Debería ser suficiente para que se acabase la pantomima del robo del siglo, pero no, los hay resistentes. Pues bien, ante esa resistencia el CM del Atlético de Madrid cuelga en las redes sociales hoy mismo la imagen del penalti.

Facilitamos aún más el trabajo y amplío la fotografía de la acción entre Arbilla y Luis Suárez

Ojo, esta imagen y las reacciones de Arbilla y Mendilibar deberían finalizar el debate o inclinarlo mucho, sin embargo, van a seguir diciendo que no es penalti y que Luis Suárez se tiró. Aunque vean esta imagen. Porque no interesa rectificar si has hecho 20 editoriales y comentarios rajando del Atleti. Esta imagen no les valdrá porque ya han opinado. Dirán que es un efecto óptico, por ejemplo, o que no es suficiente. La historia de siempre con las conspiraciones. Ya saben, las imágenes de la NASA sobre la tierra redonda están manipuladas.

Pero voy más allá. Escuchando lo que se dice del Atlético me queda aún más claro que existe entre aficionados y periodistas una gran mentira y es la de querer que la liga la gane otro equipo que no sea Madrid o Barcelona. Molestó el Dépor. Molestó el Valencia. Molesta el Atlético. Quieren lo suyo. Se dice lo de "si no la gana el Madrid o el Barcelona que la gane...". Mentira. Es una forma de criticar a los suyos como diciéndoles "miro a otra porque tú no me das lo que quiero", pero no quieren una liga para otros, porque si pasa le cogen manía a ese equipo que les quita lo suyo. El Valencia ganó 2 ligas. La primera coló. En la segunda ya iban a su cuello. Pasa igual ahora.

Se nota en los comentarios sobre el equipo del Cholo. Al inicio de la liga, el Atleti se puso líder y molestó poco porque era una forma de criticar a su Madrid o a su Barcelona. Ahora ya no están contentos con la alternativa. La aniquilan. Es mentira que les guste una liga abierta. Quieren lo suyo. Punto. Si ahora mismo el Villarreal cogiese el liderato y ganase una liga, mucha gente lo destacaría, pero si al año siguiente le sigue quitando el azúcar a Madrid o Barcelona irían a por ese Villarreal. Porque sólo quieren ganar ellos. Dan limosnas mediáticas. Sólo eso.

Más allá de esto, esta claro que el Atlético está ganando sin brillar, pero también es cierto que no hay ni un solo equipo en Primera División que tenga una gran racha de fútbol. Ninguno es vistoso. Estamos en una fase de gran carga de partidos y todos están siendo más efectivos que vistosos. ¿El Atlético está gris? Sí, pero como todos. ¿Diferencia? Gana jugando bien y jugando mal. Ojo, es incluso más beneficioso para el Atlético que se hable del penalti y del mal juego que de Zidane, el Alcoyano y el rendimiento del Real Madrid. Si la crítica rival va hacia al Metropolitano y no apunta a Valdebebas, el beneficiado será el equipo del Cholo. Que lo aprovechen y partido a partido.