Por llevarlo al terreno metafórico y dando una pista clara de por dónde va la opinión de esta columna, para un servidor, si Simeone y Fernando Torres tuvieran que pelear contra un enemigo mortal que viniese a destruir al Atlético de Madrid no me cabe ninguna duda de que ambos, enemistados o no, agarrarían el escudo, la espada y espalda contra espalda harían frente a la amenaza juntos. Luego quizá separasen sus caminos, sin una palabra que decirse y sin ni siquiera ayudarse el uno al otro a levantarse del suelo llenos de barro y sangre, pero si hay que morir por el Atlético ahí no hay debate posible, los dos pelearían uno al lado del otro.

Así es como yo veo la relación entre Simeone y Fernando Torres alrededor del Atlético de Madrid porque, sinceramente, poco importa para mí que sean amigos o enemigos futbolísticos. Tampoco me importa si son amigos o enemigos vitales. Y tampoco va a desnivelar la balanza si uno habla mal o bien del otro. Para la afición del Atlético, Simeone y Torres son por muchas cosas como "mamá y papá" y eso hace que compartan el altar del Olimpo colchonero con sus cosas buenas y sus cosas malas.

El nuevo documental de Fernando Torres, estrenado hace horas en Amazon Prime, tiene momentos en los que se habla de Simeone y no se opina del Cholo como a la máxima mayoría de la afición atlética le gustaría ver cuando se habla de dos de sus leyendas más queridas. Habla el entorno. Aquí jamás encontrarán un defensor de los entornos de los futbolistas. Ojo, tampoco de los entornos de los entrenadores. Pero seamos realistas por un momento y pongamos las cosas bien claras sobre la mesa más allá de entornos o entornas: atléticas, atléticos, os lo digo claramente, Simeone y Fernando Torres son leyenda, pero no son perfectos, por lo tanto no busquéis en ellos la perfección dentro de la mitificación.

Simeone y Torres no son perfectos, repito. Las leyendas no son perfectas, aclaro de nuevo. Basta ya de mitificar personas. Mitifica al futbolista o al entrenador, pero la persona es igual que tú y que yo. Tendrán sus días buenos y malos, serán insoportables o soportables dependiendo de tu forma de ser y ya está, no hay que darle más vueltas. Y como ninguno de ellos es perfecto, ambos se pueden sostener sin extremismos en tu trono de héroes sin tener que elegir como si de una decisión vital se tratase.

Para muchos Simeone falló con Torres. Para otros el Cholo acertó con el 9. Unos dirán que si no es por el argentino, el Niño jamás hubiese vuelto. Al otro lado dirán que su trato hacia el delantero tuvo que ver con los celos. Los más punzantes e hirientes hablarán de Riazor... ¿Y? ¿Acaso hay que elegir en esta historia? ¿Si eres de Simeone no eres de Torres? ¿Si eres de Torres no eres de Simeone? Hasta donde yo sé, la afición del Atlético es del Atlético por encima de cualquier cosa y si dos personas le han dado y le dan gloria al club colchonero qué importa si se aman o se odian.

Está claro que en un mundo ideal, Simeone y Torres entrarían de la mano en el Wanda Metropolitano para vivir juntos una ovación de más de 90 minutos, sin embargo, se puede vivir sin ese momento, porque el Atlético no vive de amistades sino de jugadores y entrenadores que le den momentos de gloria. Y en eso, entornos o no, documentales o no, amistades o no, el Atlético tiene a Fernando Torres y a Simeone en lo más alto. Sobre el campo y con el escudo rojiblanco en el pecho, el Cholo y el Niño han luchado juntos y eso nunca lo perderá la afición colchonera.

Como ocurre en la vida con los amigos de verdad y la familia, nunca te fíes de aquel o aquella que de forma directa o indirecta te haga elegir entre dos personas que quieres y que te hacen bien.