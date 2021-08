Fichar a Mbappé ayer, hoy, mañana o en 2022 será un acierto del Real Madrid

No soy sospechoso de que en este caso el corazón me pueda más que la cabeza a la hora de opinar sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. A mí que venga o no el astro francés a nuestra Liga la verdad es que no me genera pesadillas, pero como es lógico, siendo periodista deportivo y aficionado a este deporte, me interesa mucho todo lo que sucede en torno a esta historia. Negarlo sería infantil y ya no estamos para esas tonterías pintando canas.

Escucho y leo mucho que el Real Madrid cometería un gran error gastándose 160 millones o más en Mbappé cuando en 2022 no habría que pagar nada al PSG. No estoy nada de acuerdo con su premisa. Es cierto que esperando unos pocos meses más, concretamente hasta el 1 enero, el astro francés será libre para negociar su pase gratuito a cualquier otro equipo. También es cierto que no pedirá limosnas en la prima de fichaje. Pero en mi caso creo que si el Real Madrid tiene dinero para fichar a Mbappé y lo quiere hacer ahora porque no se fía de los giros imprevisibles del destino, adelante. ¿Para qué esperar? Yo, repito, no esperaría. Firmaría al jugador hoy mismo si el PSG me diera permiso, aunque precisamente sea ese el mayor problema, el orgullo aún intacto del jeque.

El fútbol es tan maravilloso como... como el macho de la cabra, para que me entiendan sin exceder los límites. No hay que dar nunca nada por sentado. Aún recuerdo como Víctor Valdés, un portero que tocaba el cielo con las manos día sí y día también, anunció que se iba del Barcelona al finalizar su contrato en junio. Posteriormente una lesión de rodilla le dejó sin equipo. Dile tú a alguien como Víctor, cuya carrera jamás volvió a ser la misma, que en el mundo del fútbol se puede esperar o se pueden dar cosas por sentadas. Con Mbappé, más de lo mismo. ¿Qué pasa si se lesiona? ¿Qué ocurre si cambia de opinión por cualquier motivo? "Eso es imposible", dicen los que sostienen que es del Madrid desde pequeño. Bueno, amores más firmes se han tambaleado en este deporte. De un fax a un "me quiero quedar y no he podido" pueden haber solo unos meses de diferencia.

Por otro lado está el tema del dinero. Si el Real Madrid tiene dinero de sobra para fichar a Mbappé ahora, que le fiche. Es su dinero. Además, según tengo entendido, lo ha ido ahorrando durante estos años con las salidas de jugadores de clase media. Siendo así, ¿qué problema hay? Para mí no lo hay, la verdad. Si un club tiene dinero y un jugador como Mbappé está a tiro, a la yugular. Ojo, yo no tengo ningún problema en decir esto porque siempre he hecho balances económicos generales, no a la carta. Lo que veo un poco raro es que alguien diga que el Real Madrid ha ahorrado para fichar a Mbappé calculando ventas pasadas para amortizar el fichaje, pero a su vez no haga balance cuando el Atlético vendió a Griezmann por 120 y fichó a Joao Félix por 120. Ese balance fue bastante fácil. Vamos a hacerlo otra vez por si acaso. ¿120-120 es igual a...? Correcto, 0. Pues eso, cuidado cuando se comparan supuestos equipos igual de millonarios cuando no lo son.

En el aspecto deportivo también creo que el Real Madrid debe fichar a Mbappé si tiene el dinero para hacerlo y no quiere esperar. Es un jugador que puede hacer que el conjunto blanco vuelva a dar otro gran salto de calidad a una plantilla que, aunque a veces tenga que soportar el pesimismo de los aficionados más agoreros, optará a todo como siempre porque está llena de calidad. Eso sí, cuando uno cree en algo debe mantenerlo hasta el final. Lo explico. Ancelotti, aparte de a Mbappé, necesitaría más retoques en su plantilla, pero si la afición le pide, le exige y le suplica de rodillas a Florentino Pérez que compre la manta cara y lujosa de Mbappé para que les proteja del frío de cintura para arriba, si luego la cosa va mal, que no le digan a su presidente que tienen frío en los pies porque la manta no llega a todo. Si la apuesta es Mbappé y nada más, pues hasta el final, vamos Real. No hasta el final, pero es que fichó a Kylian y necesitábamos dos defensas. Que nos conocemos.

En resumen y para ir acabando resumo mi pensamiento en una frase: fichar a Mbappé ayer, hoy, mañana o en 2022 será un acierto del Real Madrid. Lo que venga después, un ‘Hazard’ o un ‘Ronaldo’, ya será otro tema.