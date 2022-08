Ganar es ganar y el Atlético lo ha hecho en pretemporada

El Atlético de Madrid no ha ganado nada importante en pretemporada. Ha jugado cuatro amistosos y simplemente los ha ganado. Estas victorias no dan puntos. Estas victorias tampoco te garantizan empezar ganando en Getafe en la primera jornada de Liga. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ya que las pretemporadas sirven para lo que sirven, es decir, poner el motor en marcha, afinarlo todo lo posible para el inicio de año y poco más. De hecho en un Atlético con un plantilla casi calcada a la del año anterior y con un estilo cholista que va más allá de una década, las probaturas son las justas.

Pues bien, después de resumir lo que ha pasado en este verano colchonero quiero dar un matiz. Ganar no importa en pretemporada hasta que no lo haces, porque si no sumas victorias y goles siempre aparecerá alguien, casualmente los mismos que ahora dicen sin que les pregunten que "ganar en verano no sirve de nada", que dirá "oye, atentos, que este equipo no ha ganado". Así funciona esto. Si ganas, normalidad. Si pierdes, titulares en mayúscula con "crisis", "el Atlético se atasca", "el fin del Cholo se acerca como adelantamos hace 11 años", "Mbappé ya es jugador del Real....". Perdón, este era otro tema.

El Atlético ha hecho lo que tenía que hacer. Ha jugado cuatro partidos y ha ganado a Numancia, Manchester United, el Carranza ante el Cádiz y por último a la Juventus en Turín. 0-4, 0-1, 1-4 y 0-4. 13 goles a favor y uno solo en contra. ¿Qué quieren que les diga? Yo, si puedo elegir, prefiero firmar una pretemporada así y luego ya se verá. Prefiero ver a Morata y Cunha marcando goles, a Witsel mezclándose bien con sus nuevos compañeros y a Nahuel Molina jugando sus primeros minutos a buen nivel. También me gusta ver bien a Joao Félix o a Griezmann. Llamadme loco, pero prefiero una pretemporada de victorias que una de aburrimiento, empates o derrotas.

Eso sí, ahora toca empezar el año con el escozor aún de las collejas que el curso pasado le dio al cuello rojiblanco. Este año no hay excusas de falta de vacaciones o cansancio acumulado. Ni el Cholo ni sus jugadores pueden firmar de nuevo los errores que se cometieron el año pasado. Por desgracia, el equipo, excusas del club mediante, no se ha reforzado de la misma manera que el presuntamente en crisis Barcelona y el Real Madrid de la 14ª. El famoso "vender antes de comprar" que ya no se cree ni el que ha hecho la horrible camiseta del Atlético de este curso vuelve a lastrar el proyecto, pero es lo que hay. No hay mejor equipo que Real Madrid o Barcelona, pero hay un señor equipo para, de forma obligada, tocarles las narices durante toda la temporada y en todas las competiciones. Como mínimo, estar ahí siempre. Como máximo, todo.

A este Atlético, desafortunadamente, le toca volver a demostrar el carácter que, en mi opinión, no mostró la temporada pasada. Después de ser campeón, la sensación fue de conformarse. Había un gran equipo, mejor incluso que el que fue campeón, Barcelona y Real Madrid parecía debilitados y aún así, el Atlético se deshizo solo. Ni entrenador ni jugadores dieron un paso más y este año, ya sin el cartel de favoritos, no pueden repetir errores pasados. Lo dije el año pasado y lo digo este: se acabó el Atlético que se conforma. Y si desde arriba alguien baja y dice que hay que quedar entre los cuatro primeros y ya, ni caso. Si vas a por el 10 tendrás una gran nota a final de curso y, sinceramente, quedar entre los cuatro primeros para el Atlético ya es un aprobado raspado.