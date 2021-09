La cantera y el Atlético femenino, invisibles para una afición desesperada

Cuesta muy poco ilusionar y enganchar a la afición del Atlético de Madrid. Muy poco. Con solo ver la camiseta de su equipo, la hinchada rojiblanca es capaz de tragarse un duelo de petanca o curling si en dicha competición alguno de los contendientes lleva los colores de su equipo. Les da igual. Si es atlético, se apuntan. El mejor ejemplo lo tenemos ahora en Miranda de Ebro. Con Sergio Camello y Riquelme cedidos en Anduva, el Mirandés tendrá a partir de ahora a toda la afición del Atlético de Madrid cantando los goles del equipo entrenado por Lolo Escobar. Ayer, vía Twitter, ya cantó tres, dos de Sergio y uno de Rodrigo, y prometen seguir día a día la carrera de dos de sus cachorros más prometedores.

He puesto los ejemplos de Camello y Riquelme, pero podría poner los de Borja Garcés en el Leganés o Víctor Mollejo en el Tenerife. El aficionado del Atlético quiere consumir calidad, devora cada vestigio de sus colores y por suerte para ellos sí podrán tener la opción de ver a algunos de sus canteranos en la Liga Smartbank. ¿Pero qué pasa con el Atlético B y con el Atlético femenino? Pues que a día de hoy solo hay una opción para seguir el día a día de ambos equipos: ver en vivo y en directo a los dos como locales o seguir los resultados a ciegas vía Twitter.

Más allá de los problemas que existen alrededor de los contratos televisivos con la Liga Iberdrola y la invisibilidad de la Tercera División RFEF, competición a la que ha descendido el filial colchonero por una gestión bastante deficiente de la cantera, el socio rojiblanco siente que el club podría hacer algo más. Desde Libertad Digital hemos preguntado al Atlético de Madrid si existe algún plan a corto plazo para solucionar este ‘apagón’ y la respuesta ha sido que, lamentablemente, no hay nada cercano diseñado en torno a este tema. Traducción: todo seguirá igual.

Todo este asunto ha generado desde hace tiempo un debate en torno a la necesidad de un canal propio que permita al aficionado del Atlético sentir a la entidad más cerca porque, seamos sinceros, el socio se siente actualmente identificado y hermanado con el equipo de Simeone, pero no tanto con su club. Equipo y entidad son dos cosas muy diferentes y ya no hablo de escudos, estadios o placas, que también, sino de unos mínimos que permitan al seguidor colchonero sentirse unido a cada elemento que conforma su pasión diaria. Está muy bien crear un Territorio Atlético o vídeos como los de ATM Insider, obras de arte ambos por cierto, sin embargo, para darle a una afición un sentido más amplio de pertenencia, no solo le debes enseñar el alto y fuerte árbol de un campeón de Liga, le tienes que mostrar también las raíces. De hecho, no hay nadie mejor para cuidar esas raíces que la gente que no se separa del árbol jamás. Ni siquiera cuando ese mismo tronco, que ahora luce esbelto y firme, se sostuvo a duras penas o llegó incluso a besar el suelo.

Estamos sin duda ante uno de los mejores momentos de la historia del Atlético de Madrid y hay todavía muchas más opciones para aumentar eso, primero de puertas para dentro y luego de cara al exterior. ¡Aprovechadlo! ¿Qué quiere el hincha? Quiere ver al Atlético B. Quiere ver la capitanía de Amanda Sampedro, el coraje de Virginia Torrecilla y los goles de Deyna Castellanos. Quiere ver, si es posible, algún partido del juvenil dirigido por Fernando Torres. ¡Quieren Atlético de Madrid A, B, C, D, E, femenino, petanca, curling o quidditch si se lo dan! Pero lo quieren ver, no que se lo cuenten. El año pasado, por ejemplo, su filial se desangró hasta la muerte con un descenso terrible y los colchoneros estuvieron en la sala de espera del hospital sin que el médico les dejase ver al paciente.

El Atlético tiene que reaccionar en ese sentido y lo tiene que hacer como un club que ahora mismo luce la corona de campeón de Liga, con todo lo que eso supone. Es un grande en todos los sentidos y si en lo deportivo están peleando con Real Madrid y Barcelona, aún les queda mucho para igualar a blancos y azulgranas en el aspecto audiovisual con y para el aficionado. Ojo, no hablo de crear un Atlético de Madrid TV en un abrir y cerrar de ojos, algo que me consta que no es tan fácil como parece, pero si a día de hoy podemos seguir la presentación o la rueda de prensa de cualquier entrenador, ¿por qué no seguir un partido del filial o del femenino? Eso, sinceramente, no lo veo tan difícil. Es tan simple como poner el oído cuando tu afición te habla porque, Atlético, hay algunas cosas que tus aficionados, como dice el acertado lema rojiblanco, "no pueden entender" y una de ellas es la invisibilidad de la cantera y del Atlético femenino. Partido a partido, siguen sin ver a los suyos y a las suyas. ¡Reacciona Atlético, reacciona!