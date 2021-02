Estoy totalmente de acuerdo con aquellos que dicen que hay una conspiración para que el Atlético de Madrid se lleve una Liga que, de momento, no ha ganado aún y que siguen centrando de manera acertada en el "partido a partido" de Simeone. Claro que hay una conspiración y como suele ocurrir en este tipo de tramas tiene que haber una serie de personajes que estén dando forma y que lideren esta maquinación. Los hay y muchos.

¿Saben quiénes son los principales conspiradores en favor del Atlético de Madrid? Hay una larga lista, pero voy a reducirla a seis nombres, uno por puesto: Oblak, Savic, Koke, Marcos Llorente, Luis Suárez y Diego Pablo Simeone. Ellos son los que están peligrosamente colocando al Atlético en lo más alto de la tabla con 10 puntos de ventaja sobre Real Madrid y Barcelona y un partido menos que sus rivales.

Cuando uno tiene en su equipo al Pichichi en solitario de la competición, Luis Suárez con 14 goles, quizá sea líder por eso. Cuando uno tiene al Zamora de la competición, Oblak con 10 goles en contra, quizá sea líder por eso. Cuando un equipo ha sumado 50 puntos de 57 posibles, quizá sea líder por méritos propios y no por un mal año de sus rivales o porque le estén echando una mano desde esos estamentos que casualmente siempre están corruptos cuando la liga no tiene un único color. Quizá eh, quizá. Y lo mismo que Correa sea el máximo asistente liguero siendo suplente también ayude en algo. Quizá eh, quizá.

Oblak, Savic, Koke, Marcos Llorente, Luis Suárez, Simeone, Correa, Carrasco, Hermoso... Son muchos los conspiradores rojiblancos y su maquinación, sin haber ganado nada aún, va por buen camino. En Cádiz, la defensa estuvo muy mal y salvó los muebles el ataque. ¿Y? ¿Ocurre algo por ganar a base de pegada en un mal partido? "Si no fuera por Luis Suárez...". Ya, pero Luis Suárez, gracias a Bartomeu, llegó al Metropolitano para hacer lo que está haciendo, marcar goles. El uruguayo los marca de falta, a lo panenka, de cabeza y con ambas piernas. Es lo que hay. Cuando no había un killer, Simeone tiraba de un bloque impenetrable para ganar y ahora, ya con un devorador de porterías en su plantilla, puede ganar partidos incluso con una defensa floja como la que mostró ayer en el Ramón de Carranza.

Hay que darle mucho mérito al Atlético por lo que hizo en Cádiz. Que a nadie se le olvide que sin Carrasco, Hermoso y Trippier, Simeone tuvo que colocar ayer a Marcos Llorente, en un solo partido, de carrilero diestro, medio y delantero centro. En 90 minutos, Llorente jugó en tres demarcaciones diferentes y como el equipo está trabajado y Marcos es un fenómeno, el Atlético volvió a ganar. ¿Eso es una conspiración? Sí, la de la pizarra de Simeone. Ojo, Saúl también estuvo de carrilero zurdo cuando no es su posición. Por lo tanto, menos maquinaciones extrañas y más valoraciones para un equipo que va primero cambiando de dibujo táctico, de jugadores dentro del mismo y con ausencias importantes como lo fue en su día no tener ni a Suárez ni a Costa durante 3 semanas o ahora con las bajas de Hermoso, Carrasco y Trippier, tres hombres claves en lo que va de curso.

Sobre el penalti revisado de Koke... es penalti. Estoy de acuerdo en que eso debería ser pena máxima, pero hay una norma que gustando más o menos, lo segundo en mi caso, dice que si la mano de Koke está apoyada antes de tocar el balón no es penalti. Si Koke apoya un poco más la mano en el césped se hunde y aparece en Australia, es decir, no es penalti y el VAR hizo bien corrigiendo a Gil Manzano. "Pero es que la norma..." Ok, ese es otro debate porque como la norma sigue vigente lo de Koke no es penalti.

Todo lo dicho en esta columna valdrá de poco para los 'Miguel Bosé' de nuestro fútbol, sin embargo, poco le importa al Atlético de Madrid de cara a su presente y a su futuro porque como dijo Simeone: "Celta de Vigo".