La eterna mentira de que Simeone no quiere jugar con dos nueves

Es una coletilla recurrente cuando se habla de Simeone. "El Cholo podría jugar con dos nueves, pero no sé yo si eso es demasiado ofensivo...". Ese "no sé yo si eso es demasiado ofensivo" lleva varios años persiguiendo al técnico del Atlético de Madrid cuando se ha barruntado la posibilidad de que en el once colchonero aparezcan dos arietes puros, es decir, dos nueves. Pero por repetir una y otra vez una mentira, no tiene por qué ser verdad. Lo explico. ¿Por qué? Porque ahora con Luis Suárez y Diego Costa, el tema vuelve a estar de actualidad.

Si alguien piensa en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, desde 2012 hasta 2020, no debe pasar por alto dos parejas que dieron un altísimo rendimiento al cuadro madrileño y que el Cholo utilizó durante dos temporadas enteras. Me refiero a Falcao-Diego Costa y Diego Costa-David Villa. Con ellos, el Atlético conquistó la Copa del Rey en el Bernabéu en la temporada 2012/2013 y la Liga en el curso 2013/2014. Dos nueves de manual jugando juntos con el Cholo durante dos años seguidos. ¿Demasiado ofensivo para el Cholo? Bueno, no lo parece, porque así ganó una Liga y llegó a la final de la Champions.

"Ya, señor Vinuesa, pero desde 2014 no ha vuelto a jugar con dos nueves", dirán los autores de la coletilla anteriormente mencionada. Y teniendo razón, porque los hechos son los que son, lo que hay que hacer es investigar si esta ausencia de dos delanteros centro jugando juntos es porque Simeone no ha querido o porque Simeone no ha podido. Para ello hay que ir temporada a temporada.

Cuando Diego Costa y David Villa dejaron Madrid, Mandzukic y Antoine Griezmann llegaron en su lugar. Además, Fernando Torres se unió en 2015 a la disciplina colchonera. ¿Por qué no jugó Simeone con el croata y con el español arriba? ¿Fue porque no quiso? ¿Qué razones hubo? La respuesta se encuentra en los datos. Mandzukic, a partir de marzo aquejado según su propia versión de problemas físicos, pasó de ser titular y marcar 20 goles a no volver a ver puerta y a tener desavenencias con el Cholo. ¿Resultado? El ex del Bayern acabó saliendo del club y se quedaron Torres y Griezmann. El mexicano Raúl Jiménez, muy joven por aquel entonces, tuvo un paso testimonial.

En la temporada 2015/2016 llegó Jackson Martínez. El luso, junto a Vietto, Torres y Griezmann iban a formar un potente ataque colchonero, sin embargo, Jackson fue un auténtico desastre. No se integró, dicho por sus propios compañeros, apenas jugó de titular y fue imposible verle junto a Torres en el once madrileño, principalmente porque Jackson no estaba en ese once. Aún así, ese año Torres firmó grandes números como titular y estuvo presente de inicio en la final de la Champions. Posteriormente llegó Kevin Gameiro que fue más un complemento para Griezmann que un aliado para Torres. Además Gameiro, ni siquiera en el Sevilla, tuvo un papel de delantero centro nato como si lo era Fernando y lo fue posteriormente Costa o Morata.

Sería a partir de 2018 a 2020 cuando Simeone dispuso de opciones reales con nueves natos como Diego Costa, Fernando Torres y Álvaro Morata, aunque realmente la opción llegó con Morata-Costa ya que el 'Niño' se convirtió en un jugador de rotación antes de dejar el club y Costa estuvo 4 meses parado por la sanción UEFA que no permitía al Atlético inscribir jugadores.

¿Por qué después no jugaron juntos Costa y Morata desde enero de 2019? El motivo fueron las lesiones. Desde que Diego llegó al Atlético ha tenido problemas físicos, algunos tan graves como una hernia cervical o como aquel famoso tornillo de un pie que le obligó a pasar de nuevo por quirófano. Cuando no estuvo Diego Costa por lesión jugó Morata y cuando regresó el delantero de Lagarto, otra vez, lesiones. De hecho Simeone utilizó a los dos en algunos partidos, por ejemplo ante el Alavés en 2019, pero Costa tuvo una lesión muscular en Mendizorroza y, de nuevo, quedó KO. Jamás tuvieron continuidad pese a que Simeone probó con los dos juntos varias veces. Por último tras el confinamiento por COVID y con cinco cambios, el técnico argentino los rotó para evitar perder a uno por el camino.

Ahora, a falta de saber si Diego Costa se queda o no en el Metropolitano, Simeone tiene la oportunidad de jugar con él y con Luis Suárez juntos. Ya sea de inicio o durante los partidos, el Cholo podría optar por esta opción y todo dependerá del rendimiento de ambos, de cómo influya eso en el equipo y sobre todo de las lesiones. De momento, jugando con el 4-2-3-1 con el que jugó ante el Granada, Simeone y los suyos lograron un convicente 6-1. Joao Félix, por ejemplo, brilló con ese sistema. Si teniendo a los dos sanos y en buenas condiciones, el Cholo sigue sin optar por dos nueves, el argumento de "es demasiado ofensivo" podrá tener más consistencia ahora que en el pasado ya que con los datos sobre la mano, Simeone no es que no quiera jugar con dos nueves, es que no ha podido hacerlo desde 2014.