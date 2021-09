La placa de Griezmann la debe limpiar él, no la afición del Atlético

Antoine Griezmann ha vuelto al Atlético de Madrid y con él un montón de situaciones que se tendrán que vivir y que todas las partes deberán afrontar buscando un único bien, el del rendimiento deportivo del conjunto rojiblanco. Habrá un primer partido con el Atlético, que seguramente sea ante el Espanyol y además en Barcelona, y después llegará el turno de ver a Griezmann en el Wanda Metropolitano de nuevo. Será ante el Oporto en la Champions. Habrá un primer calentamiento. Habrá un primer partido o una primera sustitución y por supuesto habrá un primer gol.

Mi mentalidad con y en el mundo del fútbol siempre ha sido la misma. Al menos es la que creo más adecuada aunque no es compartida por mucha gente. Del minuto 1 al 90 o más, el jugador que está sobre el terreno de juego con la camiseta de tu equipo es tu futbolista. Su bien es el tuyo. Su mala suerte o su mal partido es tu enfado yéndote a casa porque tu equipo no ha ganado. "Ya, pero es que es un imbécil y me cae fatal", dirán algunos. Ok, perfecto, lo respeto, pero ese "imbécil" durante ese tiempo es "tu imbécil". Luego ya fuera del campo y como persona, cada uno a lo suyo. Entiéndase que estoy hablando mal y pronto para exagerar el ejemplo, no es que esté insultado a Antoine Griezmann.

Está claro que al nuevo dorsal número 8 del equipo de Simeone le van a pitar en el Wanda Metropolitano durante un tiempo. Bueno, no pasa nada. Tampoco es una novedad. A ver si ahora vamos a implementar en el mundo del fútbol una madurez y una educación pulcra que, en momentos de sangre caliente, casi nadie tiene en su butaca, en casa o con un ordenador en la mano para escribir de este deporte. Sinceridad por delante: en el fútbol se manchan y se besan placas en todos los equipos y a todas horas. Incluso durante 90 minutos se insulta y se elogia al mismo jugador. Eso sí, no toda la afición del Atlético se ha pasado por la placa de Griezmann a escupir en ella. De hecho la mayoría iban al estadio y punto, que, según algunas cosas que he escuchado últimamente, parece que se organizaban procesiones de mártires de Antoine que terminaban en el paseo de la fama del estadio.

Precisamente me voy a centrar en la placa de Antoine Griezmann en ese paseo de la fama del Wanda Metropolitano. Con razón, porque es así, mucha gente dice que los que escupían o tiraban excrementos a la placa del francés tendrán que esperar ahora a que ese jugador tan odiado vuelva a dar éxitos al Atlético. Hasta ahí y con matices estoy de acuerdo, pero la placa del Metropolitano la tiene que limpiar deportivamente hablando Antoine Griezmann. Nadie más. Porque, salvo que seas un veleta de manual capaz de adorar a ‘Jesús’ para después darle besos de Judas cada vez que a tu equipo le vaya mal, lo más lógico es que un aficionado se enfadase y siga enfadado con Antoine Griezmann. Enfadado, no amargado. Son dos cosas diferentes. Habrá atléticos que sigan enfadados con Griezmann incluso ahora y durante su estancia en el Metropolitano, pero entiendan de manera madura e inteligente que lo mejor para todas las partes es que vuelva a ser ovacionado día sí y día también.

Repito, sinceramente no creo que la afición del Atlético sea culpable de haberse enfadado con Antoine Griezmann. Aquí nos conocemos todos, de sobra además, y si hubiese en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou un paseo de la fama con placas, muchos de los que ahora hablan de la placa de Griezmann se habrían despachado a gusto con las de Hierro, Casillas, Raúl, Zidane, Messi tras el fax, Neymar, Figo... De hecho las habrían vejado y luego besado. Las habrían ultrajado y luego besitos ante la cámara o en redes sociales para que la gente lo viese. De verdad, no demos lecciones a nadie, que en el mundo del fútbol las pasiones se desatan prácticamente igual en todos los sitios. Por eso y por todo lo dicho anteriormente, la placa de Griezmann la debe limpiar él, no la afición del Atlético.