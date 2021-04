La resistencia del Atlético y los 'echaZidanes' de una Liga loca

No sé quién se llevará la Liga a final de curso, pero sí tengo una cosa clara: el mérito de los tres aspirantes a la Liga es encomiable. Cada uno con su contexto histórico, económico y de plantilla, pero es un hecho que Atlético, Real Madrid y Barcelona están teniendo una capacidad de aguante excelsa si tenemos en cuenta todo lo que les está pasando esta temporada. Los tres. No uno sí y el resto no. Los tres. Vaya eso por delante.

Analizo la situación. Al equipo azulgrana hay que apuntarle el huracán Messi, un club en ruinas económicas y un proyecto que hizo temblar a más de uno a principio de curso. Por su parte, el Real Madrid, el más damnificado por las lesiones, ha callado la boca de los ‘echaZidanes’ de siempre para pelear a final de año por Liga y Champions. Ahora daré más detalles de los ‘echaZidanes’. Y por último el Atlético, capaz de asombrar y de ‘pupear’ al mismo tiempo, pasando por una racha de 50 puntos de 57 en la primera vuelta a perder ventajas de dos dígitos mientras tiene por el camino un brote de covid, fallos de Simeone, errores de la plantilla, desmayos, fallecimientos familiares e incluso bajas de última hora como la de Savic ante el Sevilla y la de Lemar frente al Betis.

Tiene mucho mérito lo que están haciendo los tres equipos. Ojo, lo tiene dentro del contexto de que sufrir por ganar la Liga no es lo mismo que sufrir por no bajar a Segunda División. Si le dan a elegir a Pacheta y a su Huesca entre el mérito de los de arriba y el de los de abajo, no lo duden, la medalla de oro por meritocracia será siempre para los modestos. Pero aquí hablamos del contexto de los equipos de arriba y en ese microuniverso hay que valorar a los tres contendientes.

El Atlético salió del Benito Villamarín líder tras un partido en el que, de nuevo, pudo ganar y perder de la misma manera que al final empató, por simples detalles. Los rojiblancos siguen con su mala racha, pero de momento siguen en el liderato. Esta liga es así de extraña. Hace unos meses el Atlético parecía invencible. Hace unos días el Barcelona parecía invencible. Y ahora el que parece imbatible es el Real Madrid. Aún así, lo único que no cambia es que en todos esos periodos y hasta la fecha, el líder siempre ha sido el mismo. En serio, disparen a la cabeza del Atlético cuanto antes porque este muerto está muy vivo. Gime en plan zombie con Saúl y Correa de delanteros, pero sigue respirando y ya saben, si no rematas a un muerto viviente te come.

¿Al Atlético es al único que han dado por muerto este año? Ni mucho menos. Siguen existiendo los ‘echaZidanes’. Por eso valoro mucho lo que está haciendo el Real Madrid y sobre todo lo que hace Zizou cada año. ¿Quiénes son? Se lo explico, aunque ya los conocen por todo el panorama nacional. Los ‘echaZidanes’: dice ser de aquellos seguidores o periodistas que echan y ponen a parir a Zidane cada año y luego, indignados porque les recuerdan sus palabras, dicen enfadados que “en ese momento era así”. Son analistas de la realidad. Si va mal todo irá mal. Si va bien todo irá bien. ¿Llueve? No hace sol. Análisis profundos, como pueden comprobar. Dan lecciones y cada año, error. ¿Se imaginan a un profesional de otra disciplina laboral errando una y otra vez en sus diagnósticos y manteniendo su puesto de trabajo? ¿Se imaginan a un analista dando sentencias y fallando siempre? Bueno, el fútbol es diferente y en ese ecosistema puede sobrevivir un ‘echaZidane’.

Aparte de esto y volviendo al Metropolitano, ayer en la Cadena Ser, Miguel Martín Talavera informaba del pensamiento de la directiva del Atlético de Madrid. Los objetivos para salvar la parte económica del club ya están logrados, pero no los deportivos. Gil Marín y compañía han pedido a la plantilla y a Simeone que esta Liga debe ser rojiblanca. Que nadie dude de que el 100% de la entidad, incluyendo a la afición, verían como un fracaso no conquistar la Liga que han visto tan cerca. El palo sería muy gordo y a final de año se buscarían soluciones. Sin lloriqueos ni rabietas, eso sí, porque dentro de un vestuario se dan mensajes que fuera no se conocen. Ojo, matizo, hay veces que por el bien de las carreras de mucha gente es mejor que no se sepa lo que se dice o se hace dentro de un vestuario y más en los tiempos que corren, de verdad se lo digo, pero repito, el mensaje interior, mucho más fuerte, intenso e incluso agresivo, no es el mismo que el exterior. Dentro se pueden matar a veces, sin embargo, fuera hay que poner una sonrisa y seguir.

“El objetivo es estar entre los tres primeros" es un lema provocador de Simeone. Es un discurso que va a mantener porque le gusta mantenerlo. El “partido a partido", igual. Y ayer el Cholo dio otro más: “me gusta la palabra resistencia". Eso es lo que tiene que hacer el Atlético, resistir. Si Joao se lesiona y tienes que poner a Saúl y Correa arriba, silencio y a correr. Si se siguen acumulando desgracias, silencio y a correr. Si Correa te falla 2 otra vez en los minutos finales, abrazo de Simeone a su jugador, silencio y a correr. Lo digo de verdad y es un aviso para navegantes. Disparad a la cabeza al Atlético de Madrid. En serio, disparad a la cabeza. O rematan a este equipo o revive. De verdad os lo digo, que le disparen a la cabeza.