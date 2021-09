La tierra es plana y Luis Suárez está mal este año

Hay negacionistas que piensan, aún en 2021 y con todas las pruebas que hay, que la tierra es plana. De vez en cuando se les puede ver gritar por la calle, otras veces lo hacen por Twitter o Facebook e incluso algunos llegaron a crear un equipo de fútbol. Estamos en un país libre, es decir, estos negacionistas pueden decir lo que les dé la gana sobre la forma de la tierra, faltaría más, pero que cuatro gatos lo digan no quiere decir que se abra un debate o una polémica sobre esto. La tierra es redonda, punto. Si cuatro dicen que es plana y millones que es redonda y además estos últimos lo dicen con pruebas en la mano, no hay debate ninguno.

Tampoco hay debate en este sentido con Luis Suárez en el Atlético de Madrid. Por lo menos hasta que no haya pruebas reales de que al jugador uruguayo realmente le pasa algo negativo. De momento las únicas pruebas que hay sobre la mesa que hablan de la relación entre Luis Suárez y el Atlético es que el uruguayo marcó el año pasado 21 goles que dieron media Liga al club rojiblanco. 22 tantos lleva ya, si contamos el de esta temporada. Por lo tanto, con las pruebas en la mano, aquí no pasa absolutamente nada raro ni preocupante salvo la poca memoria en el mundo del fútbol.

Dicho todo esto, nos centramos en esta temporada. Cinco partidos ha disputado el 9 colchonero. En los dos primeros jugó a partir del minuto 65 y 62, respectivamente, y no marcó. En el primero en el que jugó de inicio, vs Villarreal, gol. Después de eso, dos partidos sin goles. ¿Son malas cifras? Hombre, de momento no están mal y más teniendo en cuenta que fue el último en volver para entrenar con sus compañeros. 34 años, sin pretemporada, sin ritmo y con el equipo a medio gas. Repito, no están mal.

Además de los datos, una de las cosas que se pueden empezar a escuchar es que está desaparecido, que no entra en juego y que apenas tiene ocasiones. Eso es cierto, sin embargo, habría que ver si eso es culpa suya o es responsabilidad global. El año pasado se demostró, una vez más, que Luis Suárez es bueno dentro del área o en su alrededores. El Atlético está careciendo de esa presencia dentro de la zona final de ejecución y no es porque Luis Suárez esté mal sino por la falta de intensidad de todo el equipo. Tú dale un balón a Suárez dentro del área. Que se lo den. Y si falla varias ocasiones, ahí hablamos de la tierra plana.

Ya lo comenté la temporada pasada: cuando la gente vuelva al estadio y vea en directo a Luis Suárez puede que se asusten. ¿Por qué? Porque el charrúa en ocasiones parece que corre mal o que es incapaz de llegar a balones que otros alcanzan con facilidad. En ocasiones, todo lo que le ha pasado en una de sus rodillas, parece mostrar que está totalmente fuera de la élite que se le presupone, pero ojo, eso ya pasaba el año pasado y marcó 21 goles. No ha cambiado nada. El año pasado corría igual, se movía de idéntica forma y por momentos también parecía que no llegaba a balones rápidos. Aún así, a este chico le da igual todo eso. Si le das balones cerca del área te volverá a marcar goles. Incluso cuando tenga más ritmo de competición te marcará goles como el que marcó en carrera en Valladolid.

A Luis Suárez no le pasa nada nuevo. Al menos esa es mi opinión, que, por supuesto, no va a misa ni mucho menos. El nivel del ‘9’ está ahora como el del resto del equipo, a medio gas y cuando eso pasa se suele señalar a los que más te han dado porque sabes que te pueden volver a dar lo mismo. Quizá me equivoque, pero repito, las pruebas que tenemos hasta ahora es que los satélites futbolísticos siempre han mostrado a un Luis Suárez goleador y, de momento, como pasa con el planeta tierra, no se ve nada plano en las imágenes.