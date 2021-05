Después de un año en el que se nos ha explicado de repente y por ‘casualidad’ la famosa zona DOGSO y tras las palabras premonitorias de Simeone sobre la zona Suárez, a mí me gustaría hablar de la ‘zona Koke’. Tan importante ha sido el capitán del Atlético dentro y fuera del terreno de juego que no me extraña nada que el equipo que más veces ha tenido que resistir y revivir cuando le daban por muerto tenga un capitán que se apellide Resurrección. Hasta en eso, Koke le hace un guiño a su ADN rojiblanco.

La ‘zona Koke’ es enorme en el club colchonero. Dentro del terreno de juego abarca todo el centro del campo, la defensa y el ataque. Es el metrónomo de la medular rojiblanca, pero no se queda ahí ya que es el punto de unión entre la salida de balón del equipo de Simeone y las transiciones ofensivas. Si hay que atacar, Koke aparece. Si hay que crear, Koke está ahí. Si hay que bascular al equipo o llegar a un sitio que un compañero ha dejado sin ocupar ahí va el capitán. En un equipo que tiene como una de sus frases más repetidas "la ocupación de espacios", Koke es el centro de todo ese universo táctico cholista. Y como no, si hay que defender y hartarse a correr kilómetros, también vemos al capi. En resumen, su zona de calor en cada partido no le vendría nada bien al cambio climático.

Lo que hace en el campo lo sabemos todos, pero esta ‘zona Koke’ es igual de decisiva fuera del terreno de juego. Este año se ha visto al capitán salir en zona mixta a poner tranquilidad en infinidad de ocasiones. Si se ganaba sufriendo, Koke salía a decir que lo importante era ganar. Si se empataba y se perdían puntos, otra vez el capitán a poner cordura. Y si se perdía un partido importante, Resurrección preparada para decirle a la afición que había que seguir luchando. Ni una duda. Ni una crítica hacia sus compañeros. No le ha podido la presión mediática en ningún momento y ojo, no ha sido un año nada fácil para ser capitán del Atlético porque en diciembre los enemigos te invitaban a Neptuno y en marzo te tiraban barro para hundirte en el fango. Gestionar esas emociones demuestra madurez, esa que le enseñaron Gabi o Godín y que ahora administra él con sus compañeros.

Lo dicho, la ‘zona Koke’ fue vital para conseguir el título liguero, pero la función de un capitán no acaba ahí. El dueño del brazalete es mirado con lupa incluso en las celebraciones del equipo y nuevamente ahí ha estado de once, como las ligas del Atlético. Todo aficionado sueña con tener un capitán de la casa que le represente y Koke ha cumplido con creces ese cometido. Ya en Valladolid se pudieron ver que sus lágrimas de alegría, emoción y rabia contendida eran las de todos los colchoneros. Se fue a por todos sus compañeros para decirles uno a uno que eran campeones de Liga. Fue capitán en todo momento y cuando llegó a Majadahonda ahí tenía una réplica del trofeo de la Liga para llevarla a su casa y seguir con la fiesta. ¿Se quedó todo ahí? No, ni mucho menos. Koke tenía una cita apalabrada. El capi no iba a dejar a un amigo tirado. El jugador colchonero se fue a Neptuno y allí puso bufanda y bandera alrededor de la figura sonriente y solemne del dios colchonero del mar. Además, un pañuelo negro sirvió para rendir homenaje a Saúl, el joven rojiblanco que agradeció el gesto desde el ‘tercer anfiteatro’. Al igual que hace en el campo, a Koke no se le escapó ni un solo detalle.

Koke tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2024, aunque eso es una simple formalidad. El contrato de unión del capitán late y va por dentro, no es un simple papel con unos números escritos y hay ‘zona Koke’ para rato. Ojo, sin conformismos. Me quedo con su frase una vez conquistada la Liga: "Queremos más". Así habla un capitán, en plural y con ganas de levantar más títulos. Bienvenidos a la ‘zona Koke’.