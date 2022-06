Las cuatro mentiras del Atlético y su famoso "vender antes de comprar"

Pasan los años y siempre es lo mismo en el Atlético de Madrid. Da igual si en la delantera está Richard Núñez o Luis Suárez. Si en el medio juega el Pato Sosa o Koke. No importa si el Atlético pelea por la final de la Intertoto o viene de ganar una Liga en 2021. Da lo mismo, porque si eres aficionado rojiblanco recibirás cada verano ese mensaje de "tenemos que vender antes de comprar" que podría estar perfectamente dibujado en la fachada principal del Wanda Metropolitano por ser un lema más de club. Su lema más repetido, quizá.

El Atlético siempre tiene que vender antes de comprar. Aunque haya ingresado más de 1000 millones en la última década cholista. No importa. Tampoco tiene importancia que en el museo del club luzcan en estos años dos Ligas, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una de España y una Copa del Rey. Da igual. Hay que vender antes de comprar. Y si mañana llega un socio y dona 1000 millones de euros, seguramente el club dirá que ojo, atención, no se puede gastar a lo loco, hay que vender antes de comprar.

El club tiene hasta los osos y los madroños a la afición y no porque el hincha del Atlético quiera que Mbappé y Haaland lleguen juntos al Metropolitano. No, no piden fichajes estelares a pares. De hecho, los pobres ni siquiera piden a uno de ellos o a jugadores que valgan 100 kilos. Simplemente quieren que un año, aunque sea solo un verano, el Atlético pueda comprar un jugador de 15, 20, 30 o 40 millones sin tener que vender a nadie. Sin tener que escuchar la famosa cantinela del vender antes de comprar. Sin tener que escuchar a Cerezo decir que ya tienen al medio que buscaban porque llega gratis y que necesitan 40 millones en ventas para darle al Cholo un mísero lateral. Sin ver a su club prometiendo cosas durante años que nunca se cumplen pese a que los éxitos deportivos sí se han ido cumpliendo. Están hartos y deben estar hartos.

Vamos con las cuatro mentiras del club. Y digo mentiras porque no se han cumplido esas promesas. La primera es muy reciente. Es una promesa al Cholo que el propio entrenador reveló en sala de prensa este mismo año. Simeone dijo que Gil Marín le había dicho que con 4 o 5 clasificaciones a la Champions, el Atlético ya podría crecer económicamente. ¿Se ha cumplido? No. Y no, no vale de excusa la pandemia, porque no cuadran las fechas. Simeone empezó a meter al equipo en Champions de manera consecutiva desde 2013. Cuatro o cinco años metiéndose en Europa quiere decir que de 2013 a 2018 eso ya se habría cumplido. La pandemia fue en 2020. ¿Dónde están esos dos años de bonanza e inversiones que se prometían? En el limbo. Se volvió al "vender antes de comprar" y se pagaron 120 millones por Joao Félix porque Griezmann se fue al Barcelona por la misma cifra. Conclusión: no hay mejora, se sigue con el vender antes de comprar.

Vamos con otra mentira más antigua. Cuando la afición se quejaba por perder el Vicente Calderón, el club les acarició la cabeza diciéndoles que el Metropolitano iba a ser la solución a todos los problemas económicos. Un templo para mejorar como club y olvidar las penas monetarias. Esto no lo digo yo, lo dijo el club para consolidar su idea del cambio de estadio. Lo dijeron Gil Marín y Enrique Cerezo, no mi primo el del pueblo. El nuevo estadio cambiaría la vida del club. ¿Esto se ha cumplido? No. El estadio se retrasó una y otra vez y tras su estreno en 2017, el "vender antes de comprar" sigue estando vigente cinco años después. ¿Vale la excusa de la pandemia? Hombre, de 2017 a 2020 no hubo pandemia. Seguimos.

La tercera tiene que ver con los jugadores vendidos. Con las estrellas vendidas. Cada vez que el Atlético ha vendido a un jugador importante, en el club se ha dicho que era necesario económicamente. Desde Fernando Torres en 2007, pasando por el Kun Agüero y Falcao y llegando a ventas más recientes como la de Rodrigo por 70 millones, Lucas Hernández por 85 y Thomas Partey por 50. Se vende y se vende para aliviar las arcas del club, pero luego cuando miras en dichas arcas, sorpresa, no hay para fichajes.

Y la última es también de este año. "Si no entráis en Champions, habrá que vender este verano". Los jugadores del Atlético y Simeone tienen que estar alucinando ahora mismo porque si esto les dijo Gil Marín cuando el equipo tenía problemas y a día de hoy, clasificados para la Champions, siguen escuchando ellos también el "hay que vender antes de comprar", algo se nos escapa amigas y amigos. Algo está fallando en esa ecuación. Si no te metes en Champions hay que vender antes de comprar y si te metes en Champions hay que vender antes de comprar.

Todo esto que vengo contando, el club lo contradice hablando de condicionantes como la pandemia y la herencia económica del pasado que ha condicionado la estabilidad de la entidad. De hecho están más que orgullosos de cómo están gestionando todo a pesar de los problemas que se siguen teniendo. Se hace lo que se puede, en conclusión. Pues nada, toca rezar. La afición está obligada a rezar a San Cholo y a los jugadores para mantener todo esto, como mínimo, en el "vender antes de comprar", porque si lo deportivo falla, si los 1000 millones en diez años se quedan cortos, la ruina se aproxima. Eso sí, en el club dirán que se hace lo que se puede. Pues nada, el vender antes de comprar sociedad anónima deportiva tiene que quedar este año entre los cuatro primeros para el año que viene vender antes de comprar y así poder vender antes de comprar en dos temporadas.