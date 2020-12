¿Alguien quiere al Atlético en octavos?: Liverpool 0151 264 2222

Seamos realistas. En cuanto la bolita del Bayern de Múnich apareció en el camino Champions del Atlético de Madrid, el 99,9% de los aficionados se marcaron el objetivo claro de ser segundos en el grupo A. Ojo, no fue un pensamiento pesimista alrededor del Atlético sino una reflexión lógica viendo al panzer alemán devorando equipos a base de goleadas. Por lo tanto que el Atlético esté en el bombo 2 y que sus opciones sean medirse sí o sí a un grande de Europa era lo esperado.

Una vez conseguido el pase y antes de hablar del thriller que el conjunto del Cholo vivió ayer en Austria sigamos hablando un párrafo más del sorteo del próximo lunes porque Manchester City, Liverpool, Chelsea, PSG, Borussia Dortmund o Juventus se medirán al Atlético en octavos de final. Quizá alguien vea alguno sencillo, pero un servidor no ve al fácil por ningún lado. Puedo ver a los menos complicados, eso sí, aunque la cara de Haaland o la de Werner frenan pronto un exagerado optimismo en caso de medirse a Dortmund o Chelsea. Eso sí, que le pregunten al Liverpool quién es el coco del bombo 2. ¿Se imaginan pasar como primero de grupo, mirar al segundo bombo y que de repente aparezca el Atlético del Cholo? Si no se lo imaginan que pregunten en Anfield. 0151 264 2222. Este es el teléfono. No es broma. Llamen si quieren.

Dicho lo anterior apuntemos a la película de miedo con final feliz que vivió ayer el Atlético de Madrid en Austria. Vaya por delante que, si puedo elegir, prefiero beber el Red Bull que toman los jugadores del Salzburgo, porque viendo el partido sentado en casa te cansabas al verlos correr. Menuda manera de competir. No habrán pasado a los octavos de final, pero Szoboszlai y compañía bien lo han merecido por intensidad, rendimiento y sobre todo por su fútbol ofensivo. Ante el Atlético, 18 tiros totales. Frente al Bayern anteriormente, 21. Sin miedo y con mucho fútbol, los austriacos entrenados por Jesse Marsch aterrizan ahora en la Europa League y no serán ni mucho menos una 'perita en dulce'.

En cuanto al Atlético, la lectura tras el sufrimiento en la ciudad natal de Mozart debe ser positiva. Que el Atlético gane hasta los partidos más desesperantes, peligrosos y descontrolados es un gran síntoma. Otro más. La tendencia es ganadora. Era inmerecido no estar clasificados antes y lo lograron el último día ante un gran Salzburgo. Objetivo cumplido y refuerzo económico vital para la estabilidad del club. Esto va de sumar y seguir y como hasta febrero no hay Champions, los rojiblancos ya pueden centrarse en Liga y Copa. Hermosas competiciones, sin duda. Igual que es hermosa la participación de Mario Hermoso en este Atlético. La nueva línea de tres centrales del Cholo ha abierto un hueco para el ex del Espanyol que ha pasado de contar poco a llamar a la puerta de Luis Enrique para decirle "Lucho, perdona, ¿viste el gol de ayer?". Uno más que se une a la batalla cholista y ya van unos cuantos.

"Oye, Vinuesa, ¿no vas a hablar de los enfados de Saúl y Luis Suárez al ser cambiados?". ¿Que si voy a hablar del enfado de dos grandes jugadores que, queriéndolo jugar todo y tras un mal partido, se marcharon a la grada de mala leche? Hombre, pues no. Tampoco hablo de que el cielo es azul cada día porque no es nada nuevo.