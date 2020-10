Lo que Huesca le quitó al Atlético, Vigo se lo dio

Cuatro partidos lleva el Atlético de Madrid en la Liga y solo en uno de ellos el conjunto de Simeone ha finalizado el encuentro con su afición plena de felicidad. Pese a ello y con el 6-1 ante el Granada como única gran alegría de este inicio liguero, el Atlético es el único equipo de la competición que puede lucir en la matrícula el adjetivo 'invictos'. Si juega bien, golea. Si juega mal, no pierde. Y si juega regular, pero tiene gol, suma un 0-2 como el de ayer ante el Celta.

Simeone logró su victoria número 200 en Liga jugando peor que el Celta. Los rojiblancos tuvieron 15 minutos buenos al inicio, Luis Suárez anotó el 0-1 a los seis minutos y a partir de ahí Oblak y la falta de gol del Celta permitieron al equipo del Cholo mantener la renta. Si en el último partido a domicilio ante el Huesca, el Atlético mereció ganar por asedio y oportunidades, Balaídos debió dejarles con un punto y no con tres, pero el fútbol es como es y lo que un día te quitan en otro te lo dan.

La victoria permite al Atlético alejar las dudas que se acumularon antes del parón, sin embargo, hubo malas noticias que Simeone tuvo que trabajar mentalmente de vuelta a Madrid. Una de ellas, ya conocida por el Cholo, fue la lesión de Diego Costa. Se antoja complicado que de toda la plantilla, la cual incluye numerosos internacionales que tienen que cruzar el charco para jugar al otro lado del mundo, el futbolista que se rompa haya sido uno de los que no se han movido de Madrid en dos semanas. Y lo peor es que las lesiones de Costa siempre neutralizan el plan '9' de Simeone, es decir, jugar con dos delanteros centro arriba. Ya es la segunda vez que pasa. En 2019, jugando en Mendizorroza, Morata y Costa fueron titulares. 0-4 ganó el Atlético y marcaron ambos. ¿Quién se fue al descanso lesionado? Diego Costa. Adiós a los dos nueves. Ahora, ídem.

Por suerte para Simeone, este año cuentan con Luis Suárez que tuvo una y la marcó. Es la diferencia entre "querer aspirar a" y "poder aspirar a"...Tener un nueve en condiciones que marque más del 50% de las ocasiones que tiene. En esa jugada también volvió a destacar el de siempre, Koke. No hay Atlético sin su capitán y cada día está más claro. Si el Atlético tuviese un día fiebre, algo poco deseable estos días, el jugador al que llevarían al vestuario para tomar la temperatura de toda la plantilla sería a Koke. Si de Simeone siempre se dice que jamás podría quitar del once a Saúl o Koke, los hechos dan la razón a la teoría de que en caso de quitar a uno jamás debería ser el '6' colchonero.

Al buen hacer de Koke se unió el de Savic y ojo, el de Torreira. Si alguien tenía alguna duda de que el uruguayo era puro ADN Simeone solo tiene que revisar los últimos minutos del ex del Arsenal. Tieso, muerto y con calámbres hasta en las uñas, Torreira aguantó todo el partido sobre el campo y regresó al mismo incluso cuando le tuvieron que sacar minutos antes a la pata coja. Con balón, perfecto y dando velocidad al juego. Sin balón, peleón y resistente. Puro ADN Simeone.

Torreira gustó en su primer día igual que lo hizo Lemar cuando debutó como rojiblanco en 2018. El problema es que el francés no ha vuelto a gustar desde entonces. Ayer partió como titular y como en el 90% de las ocasiones que ha jugado lo ha hecho mal o muy mal, la afición da por bueno un partido de 5 sobre 10 de nota media. Están tan mermadas las esperanzas con él que con poco que haga parece que hace mucho y eso sigue siendo un problema para Simeone.

Ahora toca Múnich y no hay plaza más exigente para el único equipo que está invicto en España. Sobre todo porque si en Alemania la defensa atlética concede lo mismo que concedió frente al Celta, Lewandowski o Müller pueden coger la matrícula de invictos del Atlético y destrozarla a dentelladas. Eso sí, la última vez que el campeón de la Champions jugó ante el equipo de Simeone perdió los dos partidos. Que pregunten en Anfield.

PD: si Joao Félix quiere pasar de un diamante en bruto a un joya incalculable, no puede saltar al campo pensando que ya es lo segundo. De paseo es muy bueno. Pero con la intensidad de los minutos finales nadie le sacará del once titular nunca. Quizá por eso, por su paseo inicial, Simeone aún no lo tiene tan claro.