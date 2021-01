Luis Suárez es cojo... nudo para el Atlético

Se ha convertido en costumbre dentro del periodismo deportivo patrio el hecho de lanzar sentencias alrededor de cualquier tema. No vale un término medio o poner algo de cautela. De 100 a 0 o de 0 a 100, pero nada de ir a 70 km/h por la M30 de la actualidad. Da la sensación de que es necesario adivinar el futuro con un titular contundente que ensalce o aplaste a un equipo o a un futbolista en concreto porque, si no lo haces, no vendes. Y da igual que de 20 predicciones se equivoquen en 19 porque todo se puede solucionar con un "bueno, es que en ese momento la situación era así".

Si el fútbol nos ha demostrado algo es que aunque asesines mediáticamente a Luis Aragones, España puede ganar luego la Eurocopa y dejar en ridículo a mucho experto. Si el deporte nos ha demostrado algo es que aunque retires a Rafa Nadal por un mal año, el español puede llegar a 2021 ganando 20 Grand Slams. El fin de ciclo del Barcelona que duró más de una década y nunca pasaba, el declive de Messi o de Simeone que también se lleva anunciando desde hace años de forma equivocada, las crisis del Real Madrid que acabaron con tres Champions en cuatro años... hay infinidad de ejemplos sobre predicciones de Aliexpress. Aún así no se cansan de repetir sentencias. Luego se sorprenden cuando llega el Ibai de turno, genio y figura, y nos come el terreno a los periodistas dando otro producto diferente a la gente.

En el Atlético de Madrid han vivido y están viviendo esta manía ajena de usar bolas de cristal extremistas. Sobre la cubierta del Wanda Metropolitano han sobrevolado este año sentencias como la de que Luis Suárez era un cojo y un problema para el Atlético y también el polo opuesto de la crítica, que dice más o menos que la afición colchonera ya debería estar cogiendo sitio en Neptuno. ¡En la misma temporada! Los hay que eligen entre una y otra, pero los hay con más mérito aún porque son capaces de ir de un extremo al otro sitúandose en la crítica y en el halago según les conviene. Si aciertan te dicen que ya lo predijeron ellos y si fallan, ya saben, "bueno, es que en ese momento la situación era así...".

Centrando el tema en Luis Suárez es cierto que el charrúa es cojo. De lo más cojo que ha pasado por el Atlético de Madrid desde la mejor versión de Diego Costa, Diego Forlán y Radamel Falcao. Suárez es sumamente cojo. A día de hoy no hay delantero más cojo en España. De verdad se lo digo, repitan que el uruguayo es cojo, que no pasa nada, pero con un matiz importante al final porque sí, Luis Suárez es cojo... nudo para el Atlético de Madrid. 34 años recién cumplidos, 12 goles en 19 partidos, dos asistencias y varios intangibles que no se registran con datos sino con sensaciones.

¿A qué me refieron con intangibles? A que no hay nadie salvo Simeone que grite y mande más que Luis Suárez en este Atlético. Se lo dice uno que tiene la suerte de ir al estadio y escuchar a los jugadores. El '9' colchonero es la 'berrea' rojiblanca personalizada. Son gritos con voz rota como "daaaaaaaaaaaale", "siiiiiiiiiigue", "sooooooooooooooolo", "caaaaaaaaaaaambia", "fueeeeeeeeeerte"... no para. Si está dormido te despierta. Si estás activo te acelera aún más. Lo dicho, cojo... nudo y además con intangibles de veterano en 1000 batallas.

Ante el Valencia, el Atlético volvió a presumir de 9 y Luis Suárez abrió la remontada con un 2-1 que también dejó en el limbo las críticas que dicen que el equipo de Simeone no sabe jugar al fútbol. Es imposible no jugar bien al fútbol con el talento de Hermoso, Carrasco o Joao Félix. Y es muy difícil aburrir si tienes la jerarquía de Savic, Giménez o Koke. Si a eso sumas un Llorente desatado, un Correa acertado y un Lemar resucitado te queda el actual Atlético de Simeone, es decir, el actual líder de Primera División. Y no hay que olvidar al Cholo, que ayer acertó en todas sus decisiones. Soltó la correa de Joao Félix en el momento justo para que el luso se ganase el puesto con el tanto del 1-1 y el pase del 2-1. Además improvisó un nuevo elemento táctico poniendo a Lodi por la izquierda y a Carrasco por la derecha porque Vrsaljko, de momento, no puede hacer olvidar a Trippier. ¿Qué hizo el argentino para rematar la noche? Decir un nombre que repetirá durante toda la semana: Cádiz. Traducción de Cádiz en el diccionarios cholista: partido a partido.