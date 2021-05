Mario Hermoso ganó la Liga, pero le faltó el Goya y un éxito con Rosalía

A mí que no me hablen de otros jugadores que no están en la lista de Luis Enrique. No me interesa. Tampoco voy a pedir que saquen a nadie de la lista. No es mi estilo criticar a unos para elogiar a otros. Simplemente lo que necesito que me expliquen es por qué el central con mejor salida de balón del equipo campeón de Liga está ahora mismo de vacaciones. Con un título como la copa de un pino debajo del brazo, pero de vacaciones. En serio, ¿por qué Mario Hermoso está ya descansando cuando debería estar haciendo la maleta para la Eurocopa? Lo escribo y aún no me creo que sea real su ausencia, por eso os voy a explicar las razones por las que para mí me parece inexplicable su no convocatoria.

Mario Hermoso ha firmado un año espectacular con el Atlético de Madrid. Tremendo. Uno de los ejes centrales, nunca mejor dicho, del campeón de Liga. Mario ha jugado 31 de los 38 partidos del Atlético en la competición doméstica y ha sido titular en 30. Solo el covid-19 evitó que sumase más minutos, pero ojo, ni el maldito virus logró frenar su progresión. El zaguero madrileño ha crecido en todos los sentidos en su segundo año como colchonero. Además ha ganado jerarquía en el Atlético a través de la táctica, donde ha sido decisivo. En el nuevo 3-5-2 o 5-3-2 de Simeone, Hermoso ha sido vital. ¿Por qué? Porque aparte de su solidez defensiva es un experto en sacar el balón jugado, tanto en corto como en largo. ¡Un momento, paren las rotativas! Sacar el balón jugado con calidad... ¿qué Selección necesita eso? Quizá alguna que vaya a la Eurocopa. Bueno, sigamos.

Me centro en la parte táctica. Cualquiera que haya visto los partidos del Atlético sabe que los carriles largos con Carrasco y Trippier han sido decisivos. La pelota, cuando llegaba ahí, generaba peligro, pero para que la pelota llegase ahí tenía que haber asociación entre compañeros. Koke, por supuesto, estaba en casi todas, pero también Mario Hermoso. Recuerdo infinidad de balones interiores de Hermoso. Infinidad. Robo, anticipación y pase seco y fuerte a Carrasco para atacar. Eso que a veces no sale en las repeticiones y que se llama en fútbol "intangibles". Mario ha sumado muchos.

Por otro lado, aparte de la salida de balón, encontramos a un jugador que te puede jugar así en línea de tres y en línea de dos. ¿4-4-2, 4-2-3-1 o 4-3-3? Hermoso. ¿3-5-2 o 5-3-2? Hermoso. ¿Necesitas de urgencia un lateral zurdo? Hermoso. Además va bien de cabeza, marca goles y físicamente es un portento que ha creado un muro temible junto a gigantes como Savic, Giménez y Felipe. Entonces... ¿qué ha pasado aquí? Tenemos a un central de buena salida de balón, rápido, fuerte, capaz de crear juego, peligroso en el juego aéreo y con un par de detalles mas, español y campeón de Liga con el Atlético de Madrid. ¡Y no va con España! ¿Qué tipo de broma es esta? ¿Qué más tenía que hacer Mario Hermoso aparte de ganar una Liga como titular en un equipo que no es Real Madrid y Barcelona? Quizá esperaban que Hermoso volase. Lo mismo le ha faltado marcar él los 21 goles de Luis Suárez. No sé, que alguien me lo explique. Mario, chico, espabila, que el año que viene tienes que ser Pichichi, Zamora, ganar un Goya y tampoco te vendría mal sacar un disco junto a Rosalía. A ver si te crees que por ganar con el Atlético la Liga más reñida de los últimos años siendo titular indiscutible te lo iban a dar mascadito. Esta juventud...

Ahora ya, poco se puede hacer. Me consta que Mario Hermoso no va a perder ni un segundo en lamentarse y menos con 25 años, mucho fútbol por delante y siendo ahora mismo campeón. Acaba de ganar la Liga con el Atlético, es muy feliz por ello y se irá de vacaciones para posteriormente volver descansado y a punto para Simeone. Si no es la Eurocopa será el Mundial y la verdad es que espero que no necesite volar sin alas para estar allí porque lo vuelto a repetir, Mario Hermoso ganó la Liga y merecía la Eurocopa.