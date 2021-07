Mensaje para los antiSimeone: este año os toca subir el nivel

En la vida siempre hay que mejorar y crecer. En cualquier aspecto individual o global. Y para ello hay que mantener una intensidad alta y prolongada en el tiempo. Eso es lo complicado. Llegar es difícil, pero mantenerse, para muchos, es casi imposible. Así trabaja Diego Pablo Simeone con su famoso partido a partido y escuchando las entrevistas que el Cholo ha concedido a Marca y AS, respectivamente, se puede ver que no ha perdido en su discurso ni un ápice de su famosa intensidad.

Simeone lleva desde diciembre de 2011 en el Atlético y por el camino ha reformado de manera significativa el museo del club colchonero. Incluso ha sido capaz de completar una transición de sobresaliente entre la Liga de 2014 y la recientemente conquistada en 2021. Solo Koke se mantiene en la plantilla. El Cholo ha sido capaz también de cambiar su sistema, pasando del 4-4-2 habitual a variar su esquema a un 5-3-2, 3-5-2 o incluso por momentos a un 4-3-3. En resumen, el Cholo, que lleva nueve cursos completos en el mismo proyecto, no se baja del barco y sigue muy vigente actualizando año a año, partido a partido, su filosofía y su estilo.

Por todo lo dicho anteriormente, los antiSimeone tienen que estar a la altura y subir mucho el nivel este curso con un nuevo esquema propagandístico. Tienen que subir el nivel, a fin de cuentas. Mucho, además. Que no se conformen. ¿Por qué? Porque parte de su discurso se ha venido abajo y ya no cuela. Hay que inventarse cosas nuevas o, como mínimo, actualizar el mensaje anticholista.

Hagamos un repaso de lo que ya no se puede vender y que antes se usaba como un mantra. "¿Qué título importante ha ganado últimamente el Cholo?". La última Liga. Venga, la siguiente. Next. "Sus jugadores ya no creen en su discurso". Claro, por eso han ganado la Liga. Venga, otra más al trastero. Dadme algo más. "Se conforma con ser tercero". Y por eso reconoció haberle pedido a todo el staff del club que cada mañana antes de entrenar les dijese a los jugadores que iban a ser campeones. ¡Y lo fueron! Nada, otra tontería más a la papelera de reciclaje. Tell me more, como decían en Grease. "El Atlético se viene abajo con la presión". ¡Mi preferida! Las predicciones sobre el desastre liguero rojiblanco me fascinaron el año pasado. Poco que comentar. El ridículo de sus predicadores fue ya suficiente castigo a su desesperado show. "Siempre juega a lo mismo y mal". Se lo dicen al equipo que ha ganado una Liga cambiando su 4-4-2 habitual para jugar con 5-3-2, 3-5-2, 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-3-3... Y vamos terminando con otro clásico conocido como el "Simeone quema jugadores". En eso estoy de acuerdo. Ha ‘quemado’ tanto a jugadores como Marcos Llorente, Suárez, Correa, Koke, Savic, Trippier, Hermoso u Oblak que este año han echado fuego como campeones de España.

Por todo lo dicho anteriormente, el nivel de los anticholistas tiene que estar a la altura de la exigencia del Cholo. Hay que crear nuevos espectáculos de haterismo colchonero. Ojo, algunos clásicos se pueden mantener. No es difícil predecir que seguirán hablando de Joao Félix, alguna vez de Lodi si no es titular y por supuesto esperarán desde el cielo algún bajón de Luis Suárez o si la adaptación de Rodrigo de Paul no funciona. Seguramente venderán que lo normal es que el Atlético gane dos Ligas seguidas a Barcelona y Real Madrid. Que lo puede hacer perfectamente, de hecho tienen ese objetivo, pero ellos lo venderán como algo que debe pasar sí o sí o será un fracaso. Hasta que puedan o no decir algo así se están dando, de momento, una pausa de hidratación veraniega para ver por dónde pueden atacar este año.

Mientras tanto Simeone sigue a lo suyo y espera que esas críticas lleguen. Es cierto que algunas de ellas son ridículas, pero al que es competitivo le gusta que le critiquen. Solo así se puede seguir creciendo. ¿De verdad se creen que Djokovic hubiese llegado a 20 Grand Slams si nunca le hubiesen dicho que Nadal y Federer eran mejores que él y más queridos por la afición? ¿Creen que Messi y Cristiano se habrían esforzado tanto en competir entre ellos sin la sombra del otro por delante o por detrás de la suya propia? ¡Por favor, sigan criticando a Simeone! ¡Necesita aún más gasolina en el depósito! Y si el Atlético va mal, a por él. Así espabilará. Y si va muy bien, a por él también. Así no se lo creerá. Menosprecios, faltas de respeto, críticas sin sentido, propaganda en formato sketch... todo ayuda.

Lo dicho, no me fallen. Confío en una actualización del discurso anticholista. Sé que pueden subir el nivel. El Atlético y Simeone lo necesitan para seguir creciendo, porque tengan algo claro: los éxitos recientes del club colchonero también son, en parte, gracias a sus odiadores profesionales. Gracias y suerte para todos.