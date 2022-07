Muchos 'asesinos' de Morata visten los colores del Atlético de Madrid

Álvaro Morata, salvo cambio de última hora y debido a la siempre frustrante y caótica gestión rojiblanca del "vender antes de comprar" tras 10 años de ingresos multimillonarios, va a ser junto a Cunha, el delantero centro del Atlético de Madrid. Luego Simeone puede optar por poner a Griezmann y Joao Félix arriba, pero no son arietes puros, algo que sí son el madrileño y el brasileño. Esa es, guste o no, la realidad del equipo de Simeone debido al papelón de la eterna crisis rojiblanca.

Dicho esto, no me cabe ninguna duda de que los asesinos de Morata van a ir a por él con su ya archiconocido talante obsesivo. Un talante, en algunos casos, basado en el "como no me quiso, me meto con la persona en cuestión". Porque sí, a Morata lo que más factura le ha pasado en su día es que dijese que tenía que salir del Real Madrid para buscar un futuro mejor. Eso, en algunos ecosistemas argumentales, es el no de la chica en la discoteca que precede al "pues no eres tan guapa" del rechazado. Que sí, que lo de que de tenga muchos sueños tampoco ayuda, pero el mayor odio hacia él viene de su adiós a la casa blanca.

Los asesinos en el bando enemigo se dan por hecho, eso preocupa poco o nada y es hasta divertido de torear, sin embargo sí es preocupante cuando los cuchillos, pistolas o incluso ametralladoras vienen de personas que visten los colores del Atlético de Madrid y que, supuestamente, son, según ellos mismos, los mayores hinchas colchoneros que podrían defender el orgullo y los valores rojiblancos. Es como ver al Capitán América defender la libertad riéndose de personas que no le caen bien y poniéndoles el escudo en el cuello. Como decirle a tu hijo que es un inútil para motivarle a estudiar. Como decirle "vas a fallar" al tenista cuando tiene que hacer el segundo saque.

Que alguien me diga en qué momento una persona piensa que reírse de Álvaro Morata le va a venir bien al jugador y por lo tanto al Atlético de Madrid. Y hablo de Morata como podía hablar de Saúl o Correa. El argentino, por cierto, adorado ahora, pero con 20 intentos de homicidio deportivo hacia su persona por muchos "protectores del honor del club colchonero". ¿Subir vídeos de Morata fallando goles le va a venir bien al Atlético? No sé Rick, creo que no

Ojo, todo lo que estoy diciendo trata sobre insultos, vejaciones e intentos de humillación, no de críticas. Cualquiera que diga algo bueno o malo de Morata, porque le guste o le disguste como jugador, me parece más que respetable, no así los otros comentarios que van más allá de una opinión y que, tácticamente, no me parecen nada inteligentes. Para llamar "paquete" a Morata están ya los enemigos del Atlético. Dejadles que disfruten de esa posición. Que se encarguen del tema. Ellos ya se van a encargar de que a Simeone y al ex de la Juventus les lluevan zarpazos desde todos los frentes. Si no tienen nada que hacer los findes. El problema es que a ellos se sumen aquellos cuya felicidad deportiva, les guste o no, tengan razón o no (que la tienen por la planificación), depende de que el señor Morata marque goles.

Sé que todo esto que estoy escribiendo va a caer en saco roto, sin embargo, me he quedado muy satisfecho dando mi opinión. Sé que ‘luchar’ contra aquellos que han insultado en las malas a Correa, Oblak, Koke, Simeone, Kiko, Torres, Luis Aragonés,Godín, Saúl, Miranda, Indi o a cualquiera que tenga un mal día, esto les va a dar igual. Van a seguir yendo a por Morata. Es más, si para tener razón tienen que firmar en un papel que Morata falle un penalti importante, lo harán. Tener razón está por encima de que al Atlético, con o sin Morata, le vaya bien. Y yo voy de cara, no me escondo. Reconozco que me parece un paso atrás del club regresar dos años atrás en el tiempo con jugadores rebotados que se quedan porque no hay otra opción. Eso sí, yendo de cara, la realidad es la que es y el bien de esos jugadores es el bien del Atlético. Por lo tanto, ojalá me esté equivocando en mi opinión. En fin... disparen al chaval y luego, si el Atleti gana algo, todos al barco como siempre. Un abrazo y suerte este año.