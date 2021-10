No seáis cansinos, que lo de Mbappé acabó en verano

Ya está. Ya pasó. Soltad la pelotita y jugad con otra cosa. En serio, no lo digo en broma, que por suerte para todos, incluyendo a la afición del Real Madrid mareada durante cinco años, el tema Mbappé-Real Madrid-PSG finalizó el pasado verano. En serio, tranquilos. Fumata blanca. Sonaron las campanas. Se acabó el recreo. Punto y a parte. Como lo quieran decir, pero es un tema ya finalizado.

¿Por qué digo todo esto? Porque Kylian Mbappé acaba contrato el año que viene y nadie le podrá impedir fichar por el Real Madrid salvo el propio jugador. El PSG no puede hacer nada. El jeque no puede hacer nada. Salvo que se produzca un secuestro o un cambio de personalidad de Kylian, Florentino Pérez le presentará la temporada que viene en el Santiago Bernabéu y gracias a los altares iremos dejando atrás con el paso del tiempo uno de los espectáculos mediáticos y humeantes más vergonzosos en el mundo deportivo y periodístico de este país.

Ayer cuando RMC publicó su entrevista con Mbappé, una parte inocente de mí pensó que el tema se trataría con normalidad ya que, como digo, esto ya está finiquitado. Pero no, de repente se volvió a organizar un sainete tremendo alrededor del tema. Un amigo mío llegó a decirme lo siguiente en un mensaje que recibí por la mañana: "Los periodistas sois capaces de vender ahora la moto de que lo mismo renueva y no viene solo para sacar más chicha del tema". Repito, inocente de mí pensé que tras cinco años de descalabros informativos, promesas circenses incumplidas y un show veraniego que deja a ‘La Isla de las Tentaciones’ en ‘Érase una vez la vida’, el tema Mbappé no volvería a radicalizarse. Pero claro, ese mismo amigo me dijo justo después de su primera frase, otra igual de contundente: "Nada, perdió el Madrid, lo vais a volver a hacer". Y efectivamente, bombazos y humazos al canto sobre Kylian.

Otra vez, señoras y señores, se abre el melón de Mbappé para mantener debates interminables sobre su futuro. Incluso ya sabiendo que acaba contrato, la nueva situación se ha girado para seguir exprimiendo el asunto y, como no, marear a los seguidores del Real Madrid que llevan cinco años comiéndose "señales y guiños" que en condiciones normales habrían dejado al pobre Mbappé con una sobrecarga de párpados de tanto guiñar. Solo con el blanco de sus ojos, ya se veían guiños. Si bebía agua, eso se asociaba a que los jugadores del Real Madrid también beben H2o y claro, eso los une en un destino digno de Mr Wonderful. ¡Exclusiva! ¡Bombazo! ¡Asteroide! ¡No pasa nada, pero mira esto! Y así cinco años.

Ojo, también hay que aprender de los errores como receptor de información. El que se equivoca es el principal culpable, por supuesto, pero si se equivoca solo un año en el "viene Mbappé", no pasa nada. Si se equivoca dos, puede ser mala suerte. Si se equivoca tres, algo falla ya. Si se equivoca cuatro, cambia de informador. Y ya, si se equivoca cinco años consecutivos y sigues ahí pendiente de lo que dice, la culpa también es tuya por seguir al que lleva un lustro vendiendo más motos que Honda. Porque, lo bueno de vivir en 2021 es la cantidad de fuentes de información que hay y la capacidad de cualquier individuo para elegir. Si eliges al que durante cinco años te ha sentenciado verdades que luego eran mentira... Pues lo dicho, disfruta lo votado.

En conclusión, enhorabuena madridistas por el fichaje de Mbappé. Y digo esto porque veo improbable que Kylian, después de la turra que hemos tenido con el tema, coja ahora y renueve con el PSG o fiche por el Liverpool. Porque dentro de todo el sainete que hemos vivido había dos verdades claras. La primera que el jeque no vendía, algo que dijo antes de verano y que debería haber cortado de lleno el circo posterior. Y la segunda, que Mbappé no renueva porque quiere fichar por el Real Madrid. Pues ya está, en serio. Fin del tema. El PSG no vendió, el Real Madrid y Mbappé han esperado y en 2022, al Bernabéu. El año que viene, lógicamente habrá una gran ilusión en la hinchada madridista y sus rivales deportivos tendrán que usar sus armas para minimizar la calidad del nuevo fichaje. Empezará otro carrusel de noticias sobre cada cosa que haga Mbappé, pero bueno, al menos se irá dejando atrás este Gran Hermano deportivo. ¡Gracias a Dios!