Oblak ya se tenía que haber ido del Atlético de Madrid

Para mí es el mejor portero del mundo. Eso para empezar. Y la razón es muy simple y se rige por los mínimos del fútbol que muchas veces se enturbian por las nuevas modas. ¿Qué tiene que hacer un portero? Parar. ¿Quién es el mejor del mundo parando? Jan Oblak. Pues el mejor del mundo es Jan Oblak. Fácil y barato. Rojiblanco y en botella. Guantes y camiseta diferente, portero. Punto.

El portero esloveno aterrizó en Madrid en 2014 tras la salida de Thibaut Courtois y vivió sus primeros meses a la sombra de Miguel Ángel Moyá. Un mal debut en Grecia ante Olympiakos pudo sepultarle, pero una lesión de su compañero le abrió la puerta para quedarse en propiedad con la portería del Atlético de Madrid. Lo que en su día se calificó como un portero caro, porque le conocía poca gente y porque había costado 16 millones, es ahora uno de los mejores fichajes de la historia de este deporte. Sí, sin exagerar. Por 16 kilos, el Atlético ha logrado un portero capaz de ser Zamora de la Liga en cinco ocasiones y cuatro de ellas de manera consecutiva. Si logra un Zamora más será el mejor portero de la historia de la Liga superando los cinco entorchados de Víctor Valdés y Ramallets. Casi nada.

Con todos los datos citados y teniendo en cuenta que el Atlético es poderoso, pero no tanto como otros gigantes europeos, Jan Oblak debería haberse ido del conjunto rojiblanco hace mucho tiempo. No porque esté menospreciando al Atlético, nada más lejos de la realidad, sino por la inercia deportiva que provoca que muchos jugadores acaben seducidos por Manchester City, Bayern de Múnich, Real Madrid, PSG, Manchester United o Liverpool. Algunos, menos analíticos, hasta por el Arsenal. Todos ellos tienen más dinero que el Atlético de Madrid y casi todos podrían venderle a Oblak que ganar con ellos la Champions es mucho más sencillo que hacerlo desde el Metropolitano. Pero Jan, el mejor portero del mundo, sigue en Madrid y sigue como rojiblanco.

La pregunta ahora es, ¿por qué Jan Oblak sigue en el Atlético? Principalmente porque por primera vez en la reciente historia del club, el proyecto está a la altura de los mejores jugadores del mundo. Sí, el proyecto que tiene como cabeza visible a Diego Pablo Simeone. Cuando alguien dice que el Cholo cobra demasiado solo hay que enseñarle la guía de la Liga de este año y decir "aquí sigue Oblak". Hay 100 razones más, pero esta que menciono de Oblak también es importante. Porque la mentalidad de Jan sería peligrosa para un Atlético del pasado. Un tío que lo primero que dice siempre es que renovar para él no significa mucho ya que a final de curso valora si se queda o no, habría provocado una ola de pánico constante entre la afición colchonera que solo conocía a un club extremadamente vendedor. Un club capaz de renovar en su día a un jugador más años añadiendo el pequeño detalle de que le rebajaban la cláusula. En el Atlético pre-Simeone, Oblak ya estaría en Múnich, París, Liverpool o Manchester desde 2016 y no, sigue en Madrid y además lo hace tras levantar su primera Liga el año pasado.

Por fin se ha entendido en el Atlético de Madrid, gracias a Simeone, que la mejor manera de ganar mucho dinero es ganando muchas cosas y para eso necesitas que Oblak piense a final de cada temporada que quedarse en el Metropolitano es sinónimo de éxito. Por supuesto que no juega gratis, tampoco debería hacerlo, pero no tengan ninguna duda de que en otro sitio estaría cobrando bastante más y desde hace más tiempo. Por eso sigo sonriendo de manera irónica cuando alguien dice que Simeone cobra demasiado en el Atlético de Madrid y ya no es solo por lo que ha ganado y por el dinero generado, cantidad que podría callar la boca de media población mundial, sino por los jugadores que han crecido y quieren seguir creciendo a su lado. Por eso, si el que lee estas líneas es colchonera o colchonero y escucha decir que Simeone cobra mucho, que no entren en debates largos. Cojan el móvil, busquen Jan Oblak en Google y digan "eh, Oblak lleva siete años en el Atlético de Madrid".