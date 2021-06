Perdón por molestar, pero el Atlético ganó la Liga

El Atlético de Madrid es campeón de Liga. Sí, al final lo logró. No, no le entró el canguelo ni acabó perdiendo el título en la última jornada. Ni Tenerifes ni Tenerifas. Ni Pupas ni Pupos. Tampoco Ronaldo y el Valladolid le hicieron un favor al Real Madrid. Y por supuesto, Simeone, como el resto de su equipo, no fue cobarde en el último asalto. 1-2 en Valladolid, goles de Correa y Luis Suárez, remontada y sí, la Liga en Neptuno.

Digo esto porque llevo escuchando y leyendo durante toda la temporada absolutamente de todo alrededor del Atlético de Madrid. Primero se le entregó la Liga en diciembre con el famoso jueguecito de patio de colegio que se hace cuando quieres meter presión a un amigo. Dices que ya la tiene ganada y luego en una estrategía propia del Napoleón Bonaparte de Hacendado le metes presión con un "te confiaste". Ha sido impresionante. Una guerra de guerrillas propia de Rebelde Way, pero hecha por mayores de edad. La élite del canguelo liderando un movimiento que fue de menos a más en cantidad y densidad a nivel de argumentos extraños e infantiles. Por un momento pensé que algún día escucharía "no se vale" o "rebota, rebota y en tu culo explota". Cerca estuvieron.

Incluso en semanas en las que la noticia no era el Atlético de Madrid, la crítica hacia el club colchonero porque "iba a perder la Liga" se imponía sobre otros temas importantes. ¿Cuándo acabó todo esto? Al día siguiente del triunfo rojiblanco en Pucela. Fin. A partir de ahí, silencio. Si salía una foto de Luis Suárez con el trofeo, los exvidentes decían "mira, un OVNI en el cielo". Normal, por otro lado. Lo mejor cuando te equivocas es no remover tu error. Lo mejor es olvidar. Es comprensible. Además a los seguidores del Atlético de Madrid ya les da igual porque el título está en sus vitrinas y de ahí no se va a mover.

Este Atlético de Madrid ha aguantado de todo y la explicación a tanta crítica es la de siempre: "El Atlético se tiene que acostumbrar a volver a ser grande y eso implica crítica constante". Pero... ¿no es esa crítica constante una de las grandes quejas de la prensa y de los aficionados madridistas cuando se critica al Real Madrid? Entiendo entonces que ellos están haciendo lo que no les gusta que les hagan. ¿En qué quedamos? Ojo, yo ahí estoy con ellos. Hay veces que el Madrid gana 5-0 y se habla del suplente que no jugó. Tampoco es normal.

Sinceramente creo que la afición del Atlético de Madrid no pide un trato de favor para su equipo ni pañitos fríos en la cabeza cuando tienen algún tropiezo. Ellos también son críticos. Son los primeros que exigieron a su equipo "partido a partido" que no perdiese la oportunidad clara de ganar la Liga. Eso sí, lo que piden es que no se les tome por tontos y menos después de un año en el que les han dicho hasta cómo debían sentirse. Cuando eran felices estaban crecidos. Cuando no se veían todavía en Neptuno iban de víctimas o eran cobardes. Cuando la Liga se pudo perder les llamaron ilusos porque ya no la iban a ganar. En resumen, que el Atlético ha sido noticia hasta que dejó de poder perder la Liga y eso huele. A Simeone le ha llovido de todo mientras podía perder la Liga y cuando la ha ganado, silencio por favor, que ahora, de repente nos interesa muchísimo la Eurocopa. Ahora, por supuesto. Antes todo era "oye, que el Atlético va a perder la Liga". En serio, que nos conocemos todos aquí.

Por eso escribo estas líneas, para recordar que el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone es el vigente campeón de Liga. Ahora más que nunca el aficionado colchonero puede sentirse como le salga de los Metropolitanos y Calderones porque, un momento, pausa de hidratación.... Gracias por esperar. Sigo. Porque, perdón por molestar, pero el Atlético sigue siendo campeón de Liga.