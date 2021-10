Pues yo sí reconozco que tengo menos idea de fútbol que Luis Enrique. Así de claro. Y no me siento peor periodista o peor aficionado al fútbol por ello sino que simplemente soy realista. No me crea ninguna inseguridad. ¿Cómo voy a saber yo más de este deporte que un tío que ha vivido el fútbol de élite como jugador y como entrenador? Es imposible. Puedo ser mejor o peor analista futbolístico y deportivo, pero dudo mucho que, desde fuera y con el contexto cerrado e inaccesible del fútbol actual, pueda empaparme de tantas cosas como las que ha vivido o vive un entrenador como Luis Enrique.

Sinceramente no entiendo, aunque respeto, tanto enfado en nuestro sector por lo que ha dicho el seleccionador. Puedo entender y me parece correcto que se hable del tono chulesco que muchas veces tiene Luis Enrique, pero claro, es que a mí me parece mejor un tío chulo al que ves venir que al típico que de cara te saluda y por detrás te pone fino. Por lo tanto siempre seré más del asturiano que de otro tipo de personas. Tampoco creo que Luis Enrique considere a todos los periodistas de la misma forma. Él sabe que hay diferentes tipos de periodismo y me da la sensación de que a veces hace rabiar más a los aludidos en cuestión que a la totalidad de este oficio. Ojo, tampoco me creo que no lea ni escuche nada ya que, si no lo hiciera, no saltaría de esta manera. Se rasca porque le pica, lógicamente.

La cuestión es que hay que reconocer que si esto fuera una serie de televisión, todos la veríamos para ver qué hace Luis Enrique. Así de claro. Sería el protagonista. El antihéroe quizás. Porque mucho se critican sus palabras y sus formas, como en su día las de José Mourinho, pero luego cuando hay mucho fútbol y poco salseo, nuestro periodismo echa de menos a los Mou y compañía. Dicho por mucha gente, la época de peleas en rueda de prensa y del morbo más allá de lo que genera la pelota por sí sola fue "una era grandiosa para el periodismo". Entonces vamos a ponernos de acuerdo. O gusta o no gusta. O son divertidos estos antihéroes o no lo son. ¿Los echamos de menos cuando no están y los odiamos cuando están? No sé, es un poco incongruente.

Lo siento, pero yo no me voy a dar por aludido ni me siento inseguro por lo que ha dicho Luis Enrique. En mi caso, como periodista, puedo quejarme de la forma, no del fondo del asturiano. Tiene razón en decir que sabemos menos fútbol que él en el 90% de los casos y a veces criticamos con demasiada fiereza teniendo mucha menos idea de fútbol que los que están ahí. Porque, lo queramos o no ver desde nuestro sector, muchas veces tenemos un tono aún más chulo y aún más afilado que el que utiliza Luis Enrique. Nosotros podemos pedir la dimisión y lanzar a los caballos a un entrenador con portadas poniendo "vete ya", pero oye, si luego alguien nos dice algo con la misma contundencia, paren las rotativas, que nos han ofendido. En plena jungla, ¿nosotros sí podemos ir de caza sin que nos cacen? Como en Twitter, ¿nosotros podemos atacar y que no nos digan nunca nada? Hombre, pues tampoco es justo.

En resumen, que tenemos que intentar mirarnos más al ombligo de lo que lo hacemos habitualmente. Si por ejemplo queremos que no se diga qué es periodismo, no lo digamos nosotros tampoco.