Como reza el titular de esta columna queda creado el 'Mario Hermoso merece ir a la Selección FC'. Ojo, la afiliación a este club no es ni mucho menos una invitación a la crítica o a seguir persiguiendo mediáticamente a Luis Enrique, como creo que se lleva tiempo haciendo. Ese no es el objetivo, pero en este club se apoya la convocatoria del central del Atlético de Madrid, no por gustos futbolísticos, que también, sino por merecimientos.

¿Por qué debe ir Mario Hermoso a la selección? Por su rendimiento. Ni más ni menos. Y como ya he dicho antes, no voy ni a criticar a Luis Enrique ni tampoco a pedir un cambio de cromos por ningún otro central que sí haya sido convocado. Nunca he creído que haya que señalar a nadie para elogiar a otra persona y no lo haré en este club de nuevo cuño.

Ahora en serio, más allá de darle un poco de espectáculo al asunto con el escudo y con este ‘nuevo club’, sinceramente creo que se está siendo muy injusto con la figura de Mario Hermoso. El jugador madrileño cumple todos y cada uno de los requisitos que un central debe tener para jugar en la Selección y más en esta Selección. Desde que el Atlético instauró la línea de tres centrales con la que conquistó la Liga hemos visto la mejor versión de un Mario Hermoso que impone su fútbol con físico, juego aéreo, anticipación y sobre todo con la salida de balón que posee, algo totalmente ‘made in Spain’. Solo hay que fijarse en el Atlético de Simeone. Hermoso lleva unos primeros meses de competición en los que lidera la anticipación y el corte. También es capaz de rebañar jugada, avanzar metros e incluso meter balones precisos desde los costados, algo que, por ejemplo, supo aprovechar Luis Suárez en el gol del empate ante el Getafe. Todo eso viniendo de ser pieza clave para ganar la Liga. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Meter 4 o 5 goles cada mes? Parece que sí.

Vamos a las estadísticas. El año pasado, 38 partidos jugados, dos goles, una asistencia y campeón de Liga. Este año, ocho partidos y una asistencia. Son números muy buenos para un central que además solo tiene 26 años, es decir, no es que sea ya un zaguero veterano y que Luis Enrique prefiera renovar la Selección con jugadores más jóvenes. Hermoso lo es, pero tampoco le vale esa carta para entrar en la baraja del seleccionador. Por eso la sensación de que se está siendo injusto con Mario es aún más evidente.

Por parte del propio Mario Hermoso, poco más verán en él y en su entorno que no sea apelar al trabajo diario. No es su estilo. No lo fue cuando en su primera temporada el Atlético jugaba con dos centrales y por delante de él estaban Savic, Giménez y Felipe. No levantó la voz. No dijo nada. Y como dice Simeone "el trabajo se paga". Ojo, ahí se abre otro debate. ¿Hermoso no va porque España juega con dos centrales y el Atlético con tres? Bueno, Mario no es un jugador que se haya dado a conocer hace poco. En el Espanyol y en el propio Atletico ha jugado con dos centrales o incluso como lateral zurdo. De hecho, esa polivalencia le hizo fichar por el club del Metropolitano. Pero lo principal es que Mario, aparte de otras muchas cosas y más allá de sistemas, es un defensa que defiende. Por eso juega con Simeone. Si solo tuviese salida de balón, no jugaría con el Cholo. Y lo digo siempre, lo primero que tiene que hacer un defensor es defender y España, en muchas ocasiones, es lo que más necesita.

Poco más se puede decir del tema. Mientras Hermoso siga con este rendimiento seguiré diciendo lo mismo y no, no es regalar oídos ni hacer campañas sino analizar lo que creo que es justo o injusto. Si baja su nivel, no me verán pedir convocatorias por el simple hecho de pedirlas, sin embargo, a día de hoy lo diré alto y claro: queda creado el 'Mario Hermoso merece ir a la Selección FC' y como presidente pongo la pasarelas para subirse a este barco. ¡Adelante!