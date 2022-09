Salvemos a Vinícius y a Joao Félix que lo maten

Joao Félix. ¿Saben quién es? Es el chico portugués que juega en el Atlético de Madrid. Seguramente muchos le pondrán cara porque les gusta su fútbol y porque ha dejado, cada vez de forma más regular, destellos de ser un jugador diferente, talentoso y espectacular. Otros quizá solo le conozcan de los 654 reportajes que le han hecho buscando si al cambiarlo Simeone, Joao se enfada o no. O quizá le conozcan de las 675 noticias que han insinuado que es infeliz en el Atlético y que se iba a ir en 2020, 2021 y 2022. Anda mira, noticias sobre gente que se va o que viene durante muchos años y luego no pasa. ¡Me suena de algo!

Lo más curioso es que la cantidad de reportajes o noticias que hablan de la caza libre que se realiza sobre los tobillos de Joao se reducen sensiblemente en comparación con todas las otras polémicas. Debe ser que se apagan las cámaras durante los partidos. Fallará el visor o la batería imagino. Pero yo creo que si llevamos un par de baterías más y le ponemos un poco más de ganas, seguro que alguien saca vídeos o fotos de Joao en el suelo retorciéndose de dolor. ¡Venga chicos, que se puede!

Digo todo esto porque me hace especial gracia la cantidad de asociaciones de protección a Vinícius que se han creado durante estos años, sobre todo en las últimas horas, y que piden con discursos maravillosos y creativos la protección del talento. Discursos maravillosos y creativos, por cierto, que hasta hace nada giraban básicamente en llamar de todo al pobre Vini cuando le iban mal las cosas. Seamos serios, señoras y señores. No quieren la protección del talento. Quieren la protección de su talento. Si Joao Félix se queda fuera de los terrenos de juego 71 días por una fractura, no pasa nada. Si Fekir en el Betis acaba con los tobillos y las rodillas peladas de las patadas que le dan, tampoco pasa nada. Lo mismo pasa con Iago Aspas y otros jugadores diferenciales. Aquí solo hay un talento que proteger y si no estás en ese bando, hasta luego. Compra reflex, rodilleras, tobilleras y pasa por la iglesia una vez al día para rezar por tu seguridad. Y ojo, si te quejas, llorón, gritan desde llorerías especializadas.

A Joao Félix le están dando cera cada día. De hecho, el jugador del Atlético ha estado fuera de los terrenos de juego en varias ocasiones por esas entradas que no se denuncian. El talento de Joao puede ser pateado. El talento de Joao puede ser cortado con una entrada al tobillo. Y con un poco de suerte, si ese talento no le da alegrías al Atlético, decimos que es por culpa del Cholo Simeone y matamos dos pájaros de un tiro. Así funciona esto, ¿verdad?

Además, Joao tiene un problema. Como al recibir la patada no se levanta y se encara con el defensa... Como no se revuelve y le va a buscar... Como no se gira al banquillo rival y les hace gestos.... Como no hace nada de todo eso o, como mínimo, lo hace muy de vez en cuando, nadie le puede defender bajo la excusa del "se enfada porque le pegan". Eso sí, si un día le quita el Cholo y como cualquier jugador grande que se precie se enfada, ahí las baterías y los visores no fallan. "¡Protejamos a Joao Félix de Simeone!". ¿Y si le protegemos de que le lesionen? Ah no, que eso no interesa.