Saúl y Simeone: tú a Londres y yo... con Griezmann

Los dos han salido beneficiados y ninguno podía seguir así ni un minuto más. Así de claro y contundente arranco esta columna porque el caso Saúl-Chelsea-Atlético-Griezmann-Simeone tenía muchísimas aristas, pero una solución más fácil de lo que pareció al final. Si algo no funciona en un equipo y no hay alternativas, la cosa se complica mucho, sin embargo, si las hay y todos consiguen lo que quieren, adelante. Eso es lo que ha pasado. Como en la película de los 90, "Tú a Londres y yo... con Griezmann"

Ahora bien, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue antes? ¿El mal rendimiento de Saúl o el cambio de posición que supuestamente degeneró en el mal rendimiento del ilicitano? El problema de este ‘duelo’ entre todas las partes, entornos de por medio incluidos, es que en el fútbol, para bien o para mal, se priorizan los triunfos y los títulos. Eso hace que lo más inmediato le dé la razón a Simeone. Saúl, como parche en el lateral izquierdo o como carrilero, ha formado parte de un equipo que ganó la Liga la temporada pasada. Ni mucho menos se vio al mejor Saúl, pero sí se vio a un Atlético campeón. ¿Compensa? Hombre, por supuesto. En fútbol, grupo antes que individuo, siempre. Además, cuando Saúl repase el palmarés de su carrera dirá con orgullo que, jugando más o menos, ganó una Liga española. Como he dicho antes, compensa a todo el mundo lo que ha pasado.

Pero me gustaría seguir por ese debate sobre la posición de Saúl porque es lo que más se ha escuchado siempre alrededor de este tema. Vamos a tirar de estadísticas y aquí si me lo permiten voy a fiarme de los mejores en este terreno. ¿Ha jugado Saúl más veces en posiciones que consideraba inadecuadas para él que en su rol preferido? Nos responde el periodista Adrián Barrios en @atletico_stats:

🔎𝐒𝐀𝐔𝐋 𝐲 𝐥𝐚 𝐏𝐎𝐒𝐈𝐂𝐈𝐎𝐍 🗣️Saúl: ''Llevo 3 temporadas estancado jugando en otras posiciones que no eran la mía" 📊18/19-20/21:

➡️Jugó de LATERAL tan solo el 17% de 8033' 📊14/15-16/17:

➡️Jugó el MISMO % de minutos en el MC que en la última etapa 🤔¿Conclusiones? pic.twitter.com/Hjkv9rDtqH — Atlético Stats (@atletico_stats) September 1, 2021

Esos son los datos. No lo digo yo. No lo dice Saúl. Tampoco lo dice Simeone. Lo dicen los datos y en los mismos se evidencia que Saúl sí ha tenido opciones de brillar en su posición y no lo ha hecho. Y ojo, me voy más atrás en este análisis. La última gran versión de Saúl, en mi opinión, se vio entre 2017 y 2018 y ahí no era un parche en el lateral izquierdo. Con España pasó más de lo mismo. Dejó de ir porque no estaba bien, no por su posición. Por eso, para mí, lo de Saúl siempre ha sido un tema mental. Un bloqueo, como él mismo ha reconocido. Un bajón que puede tener un jugador y por el que debe ocuparse, más que preocuparse o martirizarse. Ese mismo bloqueo o mala racha la tuvo Koke y el capitán salió aún más reforzado, convirtiéndose a día de hoy en el oso, el madroño y el tridente de Neptuno, todo a la vez.

Con todo esto no quiero decir que Saúl sea el culpable de todo esto. La verdad es que creo que no hay ni verdugo ni víctima aquí. Hay fútbol. Esto es fútbol. A veces, independientemente de si es un cachorro del club o no, las historias de unión futbolística se rompen. Por eso es tan difícil la élite. No solo hay que llegar sino mantenerse y Saúl, por una cosa o por otra no se la logrado mantener como indiscutible en el Atlético. Se ha dejado la vida y literalmente casi se deja un riñón, pero no lo ha conseguido. Ojalá vuelva y lo logre tras triunfar en el Chelsea. Que la reviente en el campeón de Europa. Porque la afición no olvidará lo que ha hecho aunque se haya marchado sin brillo de la que siempre será su casa. Esto ya pasó en su día con Torres y Simeone. No tuvieron ‘feeling’ al final de su relación. ¿Eso significa que hay que glorificar a uno y matar al otro? No, bajo mi punto de vista. Caminos separados, éxitos para los dos y el tiempo decidirá si hay segunda parte. Mientras tanto tú a Londres y yo... con Griezmann.