Se habla mucho del Atlético de Simeone y eso siempre es positivo

Se está hablando mucho del Atlético de Madrid. Muchísimo. Es indudable que esta temporada el equipo del Cholo, como ya pasó en 2014 cuando ganaron la Liga o en 2016 cuando estuvieron de nuevo en la final de la Champions, ocupa portadas, horas de tertulia, noticias y columnas. Y lo hace mas allá incluso de las previas y de los postpartidos. Ya no se habla solo antes, durante y después de los encuentros. Ahora se hacen análisis dos días después de sus partidos y por encima además de la resaca que puede dejar un partido del Real Madrid. Esto hace no tanto era impensable. El del Madrid hablaba del Madrid y del Barcelona, punto. Ahora no.

No entro a los motivos que hacen que defensores o detractores ocupen horas de su tiempo vital y profesional en hablar del Cholo Simeone y de sus chicos, esa no es la cuestión que quiero tratar, porque la reflexión que quiero dejar en estas líneas es que todo esto que se está generando de nuevo alrededor del Atlético se debe tomar como algo positivo. “Pero es que van a por el Atlético y a por el Cholo", dicen los cholistas. “Pero es que solo defienden al Cholo y cuando van a Atlético de Madrid TV jamás critican al argentino", dicen los anticholistas. Bueno, antes eso no pasaba en el ‘Prime Time’ periodístico. Quédate con eso. Ahora es momento de disfrutar, porque nadie habla tanto de algo que no le preocupa. Hablar tanto del Atlético se está convirtiendo para mucha gente en ese ‘cotilleo’ de Instagram a tu expareja mientras dices con una sonrisa a tus amigos “lo he superado". Y eso, colchoneros, es bueno para el Atlético.

Pongo el ejemplo más cercano que tengo yo, el programa de esta casa ‘Fútbol es Radio’. Los oyentes fieles del programa ya saben que Luis Herrero, siempre en tono cómico, me despide casi a diario cada vez que quiero entrar a dar el once del Atlético. También saben que el mítico Isidoro San José, leyenda del Real Madrid, sufre cuando pide una y otra vez que se hable más del conjunto blanco. Repito, siempre en tono cómico y con buen rollo entre nosotros. Y sí, lo confieso. Muchas veces los periodistas que tenemos que cubrir la información del Atlético de Madrid intentamos reconducir el debate hacia aquello de lo que nos apetece hablar. Ponemos el cebo y esperamos. Confesión hecha. Y sí, este año es más fácil conseguirlo. Lo rojiblanco está de actualidad y con poquito que digas de refilón un “partido a partido" disimulado, el debate se dispara y gana protagonismo.

Estaréis más o menos de acuerdo con lo que se diga del Atlético de Simeone, pero si eres rojiblanco y al visitar cualquier medio de comunicación, sea el que sea, abres su página y ves que las caras más visibles y las firmas más importantes de dicha publicación dedican su tiempo al equipo colchonero, es una buena noticia. Antes se hablaba del Atlético antes y después de los derbis. Antes y después de un descenso. Antes y después de un fracaso. Ahora no, porque se habla antes y después de los derbis, antes o después de un Cádiz-Atlético, antes y después de un Atlético-Chelsea... Antes y después de todo. Yo lo veo un gran avance, sinceramente.

Eso sí, el objetivo del Atlético de Madrid de Simeone no puede ser el mantener solo ese nivel de preocupación mediática. El Atlético tiene que ganar. Con Simeone lo ha hecho logrando siete títulos en 9 años y tiene por delante ahora la oportunidad de seguir sumando entorchados. Villarreal ya espera a los rojiblancos y esta vez el Cholo necesita un planteamiento, un once y un resultado acertados que alejen fantasmas. Así, cuando el lunes se hable sí o sí del Atlético los comentarios serán otros.