Si el Real Madrid nunca se rinde, ¿por qué el favorito en diciembre es el Atlético?

He de reconocer que el mundo del fútbol y sobre todo de la crítica futbolística me tiene muy despistado. De hecho es más fácil entender, a la primera, la película 'Tenet' de Christopher Nolan que los pensamientos y razonamientos de un sector del mundo futbolero de este país nuestro llamado España. Y últimamente estoy terriblemente confuso. Por eso comparto mi reflexión con las personas que lean esta columna.

Tengo una duda razonable. A mis 33 años he escuchado durante toda mi vida todo tipo de frases referidas a la grandeza del Real Madrid. Ojo, no las pongo en duda, pero esas frases han sido recurrentes durante las 3 décadas que me ha tocado vivir y me consta que antes también estaban presentes. Dejo algunos ejemplos. "El Real Madrid siempre es favorito". "El Madrid nunca se rinde". "Al Madrid nunca se le da por muerto". "No se subestima al Madrid". "Al Real Madrid hay que enterrarlo dos veces para matarlo".

Partiendo de la base de que los aficionados y periodistas afines al Real Madrid siempre han dicho estas frases con el convencimiento de representar al mejor club de la historia, algo que también suelen repetir con asiduidad, hay algo que no me cuadra. Si todo eso lo piensan de verdad y el Real Madrid es capaz de atravesar mares y montañas en busca de la gloria, ¿por qué dicen en diciembre que el Atlético de Madrid es el claro favorito para ganar la Liga y debe ganarla?

Cojo cada frase y la utilizo en el contexto que tenemos a día de hoy. "El Real Madrid siempre es favorito". Con esta ya se descarta que lo sea el Atlético. "El Madrid nunca se rinde". Con la segunda, un seguidor del Atlético de Madrid no debería sentirse favorito porque tiene a su espalda a un club que jamás tirará la toalla y menos en diciembre. "Al Madrid nunca se le da por muerto". Si no se le da por muerto, nunca se rinde y siempre es favorito sería bastante estúpido por parte del Atlético verse claramente superior. "No se subestima al Madrid". Decir que los rojiblancos son favoritos sería subestimar al Real Madrid. "Al Madrid hay que enterrarlo dos veces para matarlo". Si no está muerto, no tiene sentido sentirse ganadores de la Liga.

Por todo lo expresado en el párrafo anterior no entiendo que la bancada merengue le haya colgado la medalla de oro al Atlético en diciembre. Además se la han colgado con un enfado importante tirando a rabieta. El "partido a partido" es más odiado incluso que alguna derrota dura del Real Madrid este curso. ¿Quizá sean ellos los que saltando del barco en la jornada 12 estén faltando el respeto al equipo que nunca se rinde? ¿Se subirán luego al barco si la cosa va bien para gritar su famoso "no se da por muerto al Real Madrid" cuando fueron ellos los que lo mataron en diciembre? ¿O quizá todo sea una forma de echar presión al rival vecino para que en un intento de defender su ego tengan algo que celebrar a final de año si el Atlético no gana la Liga? No, esto no puede ser. Lo descarto. No creo que nadie sea tan poco ganador como para marcarse como meta final que a su vecino le vaya mal en vez de pensar en remontar y ganar ellos la Liga. No, definitivamente este pensamiento no deben tenerlo.

Después de estas reflexiones seguiré pensando en este asunto durante los próximos días, sobre todo porque la Champions es ahora más prioritaria que la Liga y no solo para el Atlético sino también para el Real Madrid. Luego llegará el derbi y lo mismo me tocará intentar entender por qué algunos podrían ver favorito al Atlético en el hogar de su todopoderoso rival capitalino. No, no creo que piensen que en casa no son favoritos. ¿O sí? No sé, ya me espero cualquier cosa.