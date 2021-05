Si sólo Simeone es valiente, el Atlético no ganará la Liga

Antes de nada y previo al análisis del partido y de la situación del Atlético dejo clara mi opinión sobre el penalti de Fidel. Sencilla a más no poder. Sin la inexistente falta por mano de Trippier no habría ni envío, ni mano de Marcos Llorente, ni por supuesto penalti, invasión de área o pies adelantados de Oblak. En matemáticas, menos por menos es mas y en fútbol, a veces, error más error es justicia.

Resuelto el tema penalti, a lo importante. ¿Quién es el culpable de que el Atlético de Madrid se eche siempre para atrás y no logre un 0-2 en Elche antes de rezar para que no llegue el 1-1? Para mí, la culpa en primer lugar la debe asumir siempre el capitán del navío y ese es Diego Pablo Simeone. Aquí nadie va a exculpar al Cholo de la responsabilidad de que los suyos no tiren una moneda al aire en cada encuentro esperando que no salga cruz. El primero que debe poner el pecho debe ser Simeone, que para eso es el patrón del Atlético en mando, jerarquía y sueldo. Pero ojo, si solo Simeone es valiente en el tramo final del curso, el Atlético no ganará la Liga.

A Simeone se le tiene que exigir con contundencia mucha más valentía, claro que sí, aunque eso no le debe servir al resto de la plantilla para autoimponerse un escudo sobreprotector. Que el Cholo infinidad de veces anuncia retirada con sus cambios es una verdad como un templo, sin embargo, que Simeone, como ocurre en muchos partidos, grita como un loco a los suyos que salgan de la cueva y no lo hacen, es también una verdad como un catedral. Digo esto porque tengo la sensación desde hace mucho tiempo de que la culpa de ese miedo innato a perder la ventaja lograda es bastante compartida. He visto varios partidos este año sin público en el campo y cuando el Cholo grita que salgan, no salen. Y grita mucho, como pasó ante el Elche. Todos deben ser valientes. Absolutamente todos. Da igual si es 60-40 para el Cholo, 70-30 u 80-20 en el tanto por ciento de la responsabilidad. Todos o ninguno. Así se ganan títulos, jugando con el 100% de responsabilidad en plantilla y cuerpo técnico.

Ante el Elche, el Atlético hizo una primera hora en la que debió sentenciar. No lo hizo y acabó pidiendo la hora como siempre. Si analizamos los cambios de Simeone hay algo que no cuadra. Si el Cholo quita a Lemar, que era el jugador que más había tocado el balón junto a Hermoso y Kondogbia, para meter a Joao Félix, no puede ser que el portugués con solo 21 años toque menos veces el balón en media hora que Nino con 41 años en menos de veinte minutos. Algo falla y no es solo el estilo de Simeone, porque Nino tampoco entró mucho en juego y aún así se hartó de correr de lado a lado como un loco. Por eso tocó 10 pelotas y Joao 9. Repito, algo falla.

Cuando se fue Lemar y Carrasco bajó del sobresaliente al aprobado, el Atlético desapareció sin un referente ofensivo. Fue ahí cuando Simeone decidió meter a Koke en el medio para que alguien ayudase a un inconmensurable Kondogbia a dominar el medio, como sí hizo Lemar y no hizo Joao. Luego llegaron los problemas físicos de Giménez y la entrada de Saúl por Suárez. No todo es culpa del astro portugués, por supuesto, pero sinceramente da cada día más rabia ver cómo corre por el terreno de juego. Ves a Lemar y le ves a él y te echas las manos a la cabeza. Si con el balón eres un fenómeno, chico, ve a por el balón. Nadie te lo va a quitar si ven que lo quieres. Eso sí, lo que no van a hacer es matarse ellos por el esférico y luego dárselo al que pasaba por allí.

En conclusión, el barco del Atlético necesita de nuevo un lema sobre sus velas. Lo dijo Simeone hace tiempo: "Los míos no tienen miedo a morir". Perfecto Cholo, pues empezando por ti y acabando por ellos, todos tenéis que demostrar que no le tenéis miedo a la muerte. Y el primer paso es hacerlo en el peor escenario posible, el Camp Nou.