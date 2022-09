Simeone, el Atlético no es tan bueno como para ir especulando por ahí

El Atlético de Madrid no controla los partidos. Lo intenta, sí, como hacía con los Godín, Gabi, Tiago, Miranda, Arda, Filipe y compañía, pero no lo consigue. Antes lo conseguía, ahora no. Y cuando parte de tu identidad se basa en jugar a lo que tú quieres jugar minimizando lo bueno del rival y maximizando lo que tú tienes positivo, necesitas intensidad, calidad y compromiso. Si pierdes alguna de estas tres cosas, adiós muy buenas. Es más, subo la apuesta. Aparte de todo eso necesitas jugar pensando que te puede ganar cualquiera, que es lo que hacía el Atlético que hizo grande Simeone. Jugar pensando que el que tienes delante te puede ganar y te puede quitar el plato de comida que hay sobre la mesa. No como hacen ahora, pensando que cuando ellos mismos quieran, ganan. Spoiler: no ganáis. No lo digo yo. Lo dicen lo resultados. No ganáis, chavales. Así no ganáis a Levante, Mallorca, Granada o ayer el Leverkusen. Así que, no, no sois tan buenos como para ir especulando por ahí.

Los rojiblancos tienen un problema muy serio. Simeone, mediante. No sé si es porque les han dicho muchas veces que tienen un Ferrari y se lo han creído dentro del vestuario, pero este Atlético juega como si fuese el Barcelona de Guardiola. Tú ves jugar a los colchoneros con 0-0 y piensas que van ganando por tres goles. No hay tensión. No hay presión. No hay intensidad. No hay sensación de que te estás jugando algo. No hay nada. Van 0-0 y tiran las primeras partes pensando que ya lo sacarán en las segundas. Y no lo hacen. Porque si todavía lo hiciesen, oye, nos callamos todos y nos rendimos ante la calidad y contundencia rojiblancas. ¡Pero eso no pasa! Y si no pasa casi nunca Cholo, será porque no sois tan buenos como para ir especulando por ahí.

Algo tiene que cambiar en el Atlético. Algo tiene que cambiar Simeone. Sí, el Cholo. No puede especular, aunque quiera, porque los hechos demuestran que este equipo no es tan bueno como dicen que es. Cuando lo demuestre, lo diremos, pero de momento, este equipo tiene jugadores, muchísimos, que no están dando el nivel mínimo que se les exige. Un ejemplo clarísimo es la defensa. Uso un dato de los amigos de ‘Atlético Stats’: con Felipe y Hermoso juntos en el campo, el Atlético ha ganado un partido de diez, perdiendo seis y empatando tres. Con esa estadística y con tus centrales titulares lesionados cada dos por tres, no se puede especular. Simeone, que no, que no puedes controlar los partidos con estadísticas así.

Si Simeone quiere controlar 60 minutos de partido y luego ganarlo en 30, que suba al despacho de Gil Marín y le pida al jefe una defensa que no se lesione y que sea fiable para mantener la portería a cero. Y arriba, delanteros que tengan muchísima contundencia. Como eso no va a a pasar porque arriba son capaces de mantener más de 2 años a jugadores que no dan el nivel desde hace meses, el Cholo tiene que empezar a jugar 100 de los 90 minutos en juego. Y si alguien no aguanta ese ritmo, banquillo. Déjate de especular controlando partidos que no controlas desde hace 2 años y medio.

A todo esto, culpabilidad del Cholo y culpabilidad de los jugadores. Que es muy fácil decir que el nivel de ciertos futbolistas es bajo porque Simeone es "defensivo". Que los niños vean que la culpa es del profe y no de ellos no les ayuda a subir su propia exigencia. Se vive muy bien bajo ese escudo protector. Porque claro, imagino que con Guardiola, algunos jugadores no se lesionarían. Otros darían pases bien con su Selección y con su equipo. Los centrales suplentes serían espectaculares. Con Pep, jugadores que hace dos años eran impresionantes, ahora volverían a llegar al área para elegir la jugada correcta. Con el técnico catalán, no te ganarían todos los balones divididos y no esperarían a tener el balón en el pie para salir corriendo con él. Porque claro, la culpa es solo del profe. Los niños en clase no hacen nunca nada malo. Pues no me lo creo, la verdad.

El Atlético lleva así varios años ya. Esto no es nuevo y lo peor de todo es que se empieza a interiorizar esa sensación de que no pasa nada salvo que quedes quinto en Liga. Ves a los jugadores en el campo y cuando hay un error, nadie pega un grito. Está bien aplaudir al compañero para animarle, pero no pasa nada por mandar, como por ejemplo hacía Gabi, una mirada de "como vuelvan a ganarte ese duelo te arranco yo la cabeza". Simeone, cambia. Jugadores, cambiad. Porque, lo siento, no estáis demostrando ni de lejos que seáis un Ferrari.

PD: el Atlético ya se roba minutos de juego a sí mismo como para que encima le roben penaltis claros.