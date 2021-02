Simeone, once y planteamiento equivocados para ahogarse ante el Chelsea

Una de las innumerables cosas positivas que tiene hacer un serial de entrevistas a entrenadores, algo que Dani Blanco y un servidor estamos haciendo en Libertad Digital, es que compartes con ellas y ellos diferentes visiones futbolísticas que en el fútbol actual se suelen dejar de lado para ir directamente a las filias, fobias y traumas de cada uno. “Cada maestrillo tiene su librillo", suelen decir en estas entrevistas los técnicos, pero hay una cosa clara en la que todos coinciden: puedes tener una idea o un estilo, pero tu plantilla y las características de la misma son las que marcan el cómo y el porqué de tu equipo.

Creo que todo el mundo tiene claro a qué quiso jugar ayer Simeone frente al Chelsea. No es algo nuevo ni para los atléticos ni para los que no lo son. El Cholo usó la táctica que en otras ocasiones blindó de manera efectiva a su equipo en las eliminatorias y le convirtió en un equipo temible a ida y vuelta. Simeone quiso esperar atrás, robar y salir con velocidad, todo ello, por supuesto, sin encajar gol. Te espero y te golpeo. Me defiendo y te mato a la contra. La idea era sencilla, pero como he dicho anteriormente, tu equipo puede jugar de una manera si las características de tus jugadores te lo permiten y ante el Chelsea, el 11 que sacó el Atlético no podía jugar a lo que Simeone quiso.

¿Qué está más equivocado? ¿El 11 inicial o el planteamiento? Matemáticas: el orden de los factores no altera el producto. En esta ecuación había dos elementos y ninguno casaba. Da igual si fue antes el huevo o la gallina porque + x – es menos igual que – x + es también menos. El once del Cholo era para jugar a otra cosa y el planteamiento era para tener otro 11. Así de simple. El Chelsea de Tuchel echó cuentas y le salió el partido redondo.

¿Qué habría hecho yo? Esto me lo preguntaban mucho ayer en redes sociales. Sinceramente me habría decantado por alguna de las dos opciones sin intentar juntar las dos. Si quieres esperar atrás ante un equipo que, como ocurre con todos los rivales europeos cuando se miden a los españoles, te va a pasar por encima a nivel físico y por velocidad, olvida a Joao Félix y Correa. Si quieres barro, pon obreros. Si quieres arte, pon artistas. Si quieres esperar, elimina a uno de los dos de la ecuación e iguala fuerzas con Kondogbia, por ejemplo. De poco sirve sacar un once muy ofensivo si quieres ser muy defensivo. En resumen, si te pides pizza, te comes hasta los bordes.

Simeone se ha convertido en uno de los mejores entrenadores del mundo porque incluso cuando diluvia y le está cayendo la mundial, como ocurre ahora, el Cholo coge su paraguas y va a muerte con su idea. Ya dejará de llover. Ayer, en mi opinión, se quedó a medias entre una idea y la otra. Dudó. Ojo, no hay que olvidar que otro gallo hubiese cantando con piezas como Trippier o Carrasco en el campo. ¿Cuándo ha empezado la mala racha de sensaciones rojiblancas? Cuando Trippier desapareció de la pizarra por su sanción. A partir de ahí, el puzzle se llenó de parches. Ni de broma quiere Simeone que Marcos Llorente sea carrilero derecho, pero sin Vrsaljko ni Trippier al Cholo solo le queda el canterano Ricard y no se fía.

El Atlético está ahora mismo en la fase de pesadillas de la temporada. Lo resultados no llegan, no marcan ninguna de las que tienen, los rivales marcan incluso de chilena, la defensa hace aguas por los laterales, los haters salen de su cueva a decir “ya te lo dije" aunque esta vez dijesen “a Neptuno" siendo más Sandro Rey que periodistas... Es lo que toca. Simeone se equivocó ayer y se dice. Merece la crítica y no pasa nada por hacérsela. No estamos en Atlético de Madrid TV o al menos yo no he visto un duro de algo parecido. De hecho como no existe tal plataforma, la prensa atlética en general no ha visto un céntimo por regalar oídos o por ese supuesto servilismo del que se nos acusa. Se critica cuando toca criticar. Sin ningún problema o atadura. Pero ojo, ya conocen mi estilo y no se basa ni en el espectáculo ni en la metralleta en la mano para aniquilar personas.

Por ir terminando... el Atlético tiene su nave tocada. Antes soplaba el viento y no hacía falta casi ni remar. El barco iba solo. Pero ahora toca que sangren las manos de coger los remos. Ahí no hay preocupación en el Atlético. Si toca sangrar se sangra porque los atléticos tienen algo muy bueno. Tras una derrota horrible como la de este martes hay cabreo, enfado, cogen la soga y la ponen en el árbol, pero al rato ya están con la camiseta puesta, quitando la cuerda y cogiendo la mochila para lo siguiente. Queda mucho y queda Londres.

PD: El Atlético ya defendió con 6 ante el Sevilla y en aquel momento dijeron sus haters que era campeón de Liga. Menos cuentos, que nos conocemos.