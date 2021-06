Venga, un poco de alegría, que España sí se ha clasificado

España ya está en octavos de final de la Eurocopa y eso siempre es motivo de alegría. Lógicamente no es un título y falta muchísimo para poder firmar una gran participación en este torneo, cosa que aún no hemos hecho, pero como se suele decir "hay que disfrutar del camino". No pasa nada por hacerlo, de verdad. Porque no se puede vivir eternamente en una agonía deportiva/futbolística anticipando desastres y explosiones volcánicas en Yosemite. ¿Pueden ocurrir? Por supuesto. Pero quizá sea un punto de vista interesante disfrutar de las pequeñas conquistas mientras se buscan cotas más altas.

He de reconocer que soy un optimista deportivo y más tras un año en el que he visto al Atlético de Madrid reventar críticas, predicciones y etiquetas de guardería hasta ser el actual campeón de Liga. Me gusta ver el deporte como un añadido más para disfrutar del día a día y si me lo permiten yo voy a estar feliz y optimista jueves, viernes, sábado y domingo. Me apetece. Voy a pensar que España tiene muchas opciones de ganar a Croacia el lunes y que pese a ser un cruce muy igualado vamos a estar en cuartos de final de la Eurocopa. "Pero si pasamos luego llega Francia". Bueno, y en agosto estaremos a 38 grados a la sombra en Madrid. Pero de momento se está fresquito. Lo dicho, que no me gustan las agonías deportivas y los ‘icebergs humanos’ que intentan hundir el barco para luego, si todo va bien, subirse a él.

Ante Eslovaquia, Luis Enrique hizo cambios en el once y todos funcionaron. Punto. Me gustó la Selección, pero no mucho más de lo que lo hizo ante Suecia en el primer partido. La única diferencia entre la manita de ayer y los dos primeros partidos es que España solo reventó el tapón de la botella goleadora ante Eslovaquia. Suecia mereció perder por goleada. Polonia, más de lo mismo. Y sí, los nuestros tienen muchos defectos que conocemos todos, pero no paramos de repetirlos por encima de cualquier otra cosa. "Es exigencia", dicen. No, no confundamos ser exigente con vivir amargados por cada error que comete nuestro o nuestros equipos. La exigencia sirve para corregir errores, no para destacarlos todo el día para tener razón.

Como siempre dicen los entrenadores, los malos resultados les ocupan, no les preocupan y me parece la mentalidad más útil del mundo en estas situaciones. De hecho, si los entrenadores se dejasen llevar por la exigencia de muchos, Luis Aragonés no habría ganado la Eurocopa, Del Bosque no habría puesto a Busquets en el Mundial, Zidane no habría ganado más de una Champions y Simeone no sería ahora campeón de Liga. Cuidado con la "exigencia", porque solemos pedirla de puertas hacia fuera, pero de puertas para dentro pueden tirarse un año fallando en sus opiniones y no pasa nada. Excusa y a seguir. Pues no, ya no cuela.

Sigo manteniendo que con España se ha creado una campaña en la que solo vale criticar y menospreciar. No es exigencia. Son ataques hacia Luis Enrique, porque a mucha gente no le gusta el técnico asturiano. Y no, que no vengan a decirnos a los que apoyamos a la Selección que le atacan porque es un chulo. No tiene nada que ver. Chulos los hay y los hubo con camisetas de todos los colores y cuando a unos les viene bien es carácter y cuando no, chulería. Ayer era día para disfrutar, no para repetir una y otra vez que Eslovaquia es una panda de colegas que ayer no tenían nada que hacer por Sevilla y decidieron jugar al fútbol un rato. Ya sabemos que no son Brasil en los 70, pero disfruten un poco de que su país ha ganado 5-0 en una Eurocopa, por favor. Dejen de ir tapando todas las posibles vías de agua del barco de su crítica. No tiren de los ‘por si acaso’ por el temor a equivocarse. Venga, cantamos "yo soy español", pero por si acaso decimos que Eslovaquia era una castaña. No vaya a ser que estos ganen la Eurocopa y me recuerden que les dije de todo. Digo lo de Eslovaquia y si en octavos nos eliminan, ya tengo el "ya te lo dije". Con una sola frase me aseguro tener razón si España gana y también si España cae eliminada. Genios.

Dicho todo lo anterior, España debe disfrutar de lo conseguido sabiendo que no ha ganado absolutamente nada. Ojo, esto se puede hacer sin ningún problema. No es una locura, de verdad. Puedes aprobar tu primera evaluación del curso, difrutarlo, pasar unos días agradables e ir a por la segunda. No hace falta vivir amargado pensando en que puedes acabar suspendiendo. Puedes pensar más en el prometedor regreso de Busquets que en los fallos de Morata. Puedes también destacar el gol de Laporte y no seguir hablando de la que tuvo Isak con Suecia en el primer partido. Pruébalo. ¡Si es gratis! 5-0, goles, algo de tranquilidad, buenas sensaciones... Venga, un poco de alegría, que España sí se ha clasificado. Disfruten unos días al menos.