Xavi no ha debutado aún con el Barcelona y ya molesta en Madrid

Xavi Hernández aún no ha debutado con el Barcelona y ya empieza a generar lo que quieren los barcelonistas: ilusión en el Camp Nou y molestias en el Santiago Bernabéu. Luego pasará lo que tenga que pasar, pero de momento el capote está puesto y están entrando como toretes. Esa es la realidad y se veía venir. Pasaría al revés. De hecho pasó al revés. Cuando Zidane tomó las riendas del Real Madrid, el barcelonismo hizo exactamente lo mismo que hoy están haciendo los seguidores madridistas, es decir, obsesionarse y hablar todo el rato de cada cosa que hacía Zizou. En su día la obsesión fue Zidane. Ahora lo es Xavi.

Xavi ya molesta en Madrid. Es innegable. Todas la semanas de camino al trabajo me suelo poner tertulias deportivas, como por ejemplo la de nuestros compañeros de Radio Marca, de la que soy fiel incondicional dentro del coche, y noté muchísima animadversión hacia Xavi Hernández desde el bando blanco. Muchísima. Pese a repetir una y otra vez que no les daba miedo la llegada del exjugador español y que no le daban mayor importancia porque el Barcelona es un "circo", mostraban todo lo contrario hablando más de los azulgranas que de su propio Real Madrid. A ver, yo no soy psicólogo, pero habitualmente de lo que no te importa o de lo que no te da miedo se habla poco o no se habla con tanta inquina. O por lo menos se intenta disimular algo. Y es que cuanto más se habla de Xavi desde el bando madridista más valor y más importancia se le da al ex del Al Sadd. Pasó con Zidane y cuando triunfó dolió el doble en Barcelona. Pasó y por supuesto pasa con Simeone en Madrid.

Sinceramente creo que el Real Madrid a día de hoy tiene que estar tranquilo. Al menos a día de hoy. Calma, hombre, calma. Si las cartas sobre la mesa en este duelo Clásico son más blancas que azulgranas ahora mismo. No es necesario ponerte delante del espejo y decir tres veces el nombre de Xavi a ver qué pasa. El club blanco está saneado económicamente. El Barcelona, no. En principio, el Real Madrid tiene atado a Mbappé y dicen que quizá a Haaland. El Barça, aparentemente, no tiene dinero ni para pagar la clásula de Xavi en Qatar. Tranquilidad entonces. "Xavi, Xavi, Xavi, Xavi, Xavi, es que Xavi, pero es que Xavi, os acordáis cuando Xavi..." ¿Habéis escuchado hablar del Real Madrid-Rayo de esta noche a las nueve? ¿No, verdad? Yo me preocuparía más por Iraola y por el once de Ancelotti que por Xavi, pero para no estar preocupados con la llegada de la leyenda azulgrana le tienen todo el día en la boca. A veces más incluso en Madrid que en Barcelona. El "lo he superado, pero..." del fútbol.

Ojo, por parte del Barcelona es normal que se hable de Xavi hasta para pedir la hora. ¿Cómo no van a hablar de Xavi en Barcelona? El club es actualidad siempre por maniobras circenses propias de una serie cómica de televisión. Tuvieron a Bartomeu de presidente. Se les fue Messi. Regalaron a Luis Suárez y el Atlético les ganó la Liga con el uruguayo. Le regalan también al Atlético a Griezmann y fichan a Luuk De Jong. Le deben dinero a Setién. El Camp Nou no puede poner un horno porque se les va la luz. Han golpeado el coche de Koeman destrozando su leyenda y ahora le tienen que pagar 12 kilos. Casi no fichan a Xavi porque no hay dinero. En serio, ¿cómo no se van a ilusionar con la llegada de Xavi en Barcelona? Es que a veces pedimos imposibles. Vamos, yo soy del Barcelona y doy los buenos días y las buenas noches hablando de Xavi. Lo ven como a su salvador, igual que Zidane lo fue en su día para el Real Madrid o Simeone para el Atlético. ¿Qué tiene de malo?

Si a día de hoy, que Xavi no ha hecho aún absolutamente nada, ya le tienen todo el día en la boca, si le da por hacer algo... ¡Ay madre, si le da por hacer algo a este chico! Y encima Xavi les va a buscar. Claro que les va a buscar. Como lo hacía Guardiola. Tras Valverde, Setién o Koeman, que molestaban muy poco por su perfil, llega un ‘tocabalones’ que ya de jugador les buscaba y les encontraba. Les ponía el capote y sabía que iban a entrar. Volverá a hablar de la Masía, del estilo, del césped, del toque... Bueno, la verdad es que Xavi todo lo que tenía de buen jugador lo tiene de cansino con esos temas, pero al Barcelona le va a venir de lujo. El Camp Nou se ilusionará y en Madrid, salvo que ellos mismos no entren al trapo, irán a por el color blaugrana del capote. Simeone en el Atlético y Xavi en el Barcelona. Será divertido, no me cabe duda.

PD: el día que Raúl llegue al Bernabéu, que llegará, viviremos lo contrario