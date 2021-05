Atropello intolerable a Vox en Ceuta

La mayor violación del orden constitucional sufrida en Ceuta en los últimos años es, sin lugar a dudas, la clamorosa pero silenciada vulneración de los derechos civiles más elementales padecida por Vox. Y la ha perpetrado el Gobierno español con la infame complicidad de todos los partidos –salvo Ciudadanos–, empezando por el PP.

Primero fue el Ejecutivo social-comunista el que, escocido por el contraste entre la cálida acogida de los ceutíes a Santiago Abascal y el gélido recibimiento que dispensaron a Pedro Sánchez tras la invasión de más de 8.000 marroquíes orquestada por el régimen de Rabat la semana pasada, prohibió, a través de la Delegación del Gobierno en la ciudad –encabezada por la madre de la jefa de comunicación del propio Sánchez–, una manifestación de Vox con la delirante excusa de falta de seguridad.

Tras recurrir los de Abascal dicha decisión, el TSJA la respaldó alegando algo tan surrealista como que Vox no había comparecido a la vista sobre el recurso que el propio Vox había presentado contra la prohibición del acto.

A todo esto, centenares de islamistas y radicales de izquierda rodearon el hotel en el que se hospedaba Abascal y, al grito de "racista" e "hijo de puta", impidieron que el líder de Vox diera una rueda de prensa en la Plaza de África.

Finalmente, el PP firmó, junto al PSOE y dos formaciones islamistas, un escrito contra toda manifestación que pudiera "contribuir a una innecesaria y preocupante excitación del estado de ánimo de la población", en alusión a la convocada por Vox en defensa de unas fronteras seguras,

Resulta bochornoso que la Delegación del Gobierno alegue motivos de seguridad para prohibir una manifestación, cuando su obligación es precisamente poner los medios para que se pueda ejercer el derecho de manifestación sin que unos energúmenos lo impidan.

Por otra parte, más sorprendente resulta que el TSJA, para refrendar la prohibición del acto, alegase que los representantes de Vox no comparecieron a la vista, cuando no habían sido citados previamente, según aseguran. Así las cosas, o bien ha habido un defecto de forma y el tribunal no cursó la citación, o bien estamos ante un caso escandaloso de prevaricación. Porque lo que no tendría sentido es que los representantes de Vox, después de haber promovido el recurso, se negasen a acudir a la vista donde iba a ser dilucidado.

No menos escandaloso es que, una vez prohibida la manifestación de Vox, se permitiera una concentración de indeseables que ni siquiera permitieron a Abascal convocar una rueda de prensa, y que dicha concentración sólo fuera disuelta cuando los energúmenos empezaron a atacar a la Policía.

Pero quizá lo más lamentable de todo sea el papelón del portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Ceuta, Carlos Rontomé Romero, firmando un documento junto al PSOE y a las formaciones islamistas Coalición Caballas y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, contra toda manifestación que pudiera "distraer a los Cuerpos de Seguridad de su prioritario cometido de preservar la seguridad y tranquilidad de los ceutíes". Teniendo presente que la de Vox fue la lista más votada en Ceuta en las últimas elecciones generales, cabe hacerse una idea del desprecio de esos partidos hacia los ceutíes que defienden su derecho a manifestarse, con seguridad y tranquilidad, contra las agresiones de Rabat y la indolencia de Madrid.

La portavoz nacional del PP, Cuca Gamarra, justificó el veto liberticida al derecho de manifestación de Vox con la boutade de que "cada uno es responsable de sus actos", lo cual contrasta vivamente con el claro respaldo ha brindado a la formación de Abascal el representante de Ciudadanos, Edmundo Bal, y refleja la delirante y suicida inquina popular hacia una formación que todas las encuestas indican será crucial para la llegada al poder de Pablo Casado. Pero, en fin, "cada uno es responsable de sus actos". Tal vez por eso Vox ya ha dado el sorpasso al PP en la asediada ciudad de Ceuta...