El acto celebrado este domingo en Barcelona en homenaje a los agentes que defendieron el orden constitucional en Cataluña durante el aquelarre golpista del 1 de octubre de 2017 finalizó con intolerables escenas de violencia protagonizadas por elementos separatistas. Los CDR, unidades de choque dedicadas a imponer el terror separatista en las calles catalanas, decidieron reventar el acto organizado por Jusapol –que agrupa a policías nacionales y guardias civiles que demandan la equiparación salarial con las policías autonómicas– perpetrando una auténtica razia contra los manifestantes.

La chusma liberticida no consiguió su objetivo de apalizar a los manifestantes por la puntual intervención de los Mozos de Escuadra. Pero el responsable de Interior de la Generalidad, Miquel Buch, perpetró unas declaraciones en las que poco menos que se disculpó no con las víctimas del matonismo separatista, sino con los victimarios, a los que lloriqueó que la obligación de los agentes de la Policía regional catalana era garantizar los derechos constitucionales de la ciudadanía, "por mucho que se te revuelva el estómago". Por si quedaban dudas de su calaña, Buch afirmó que los manifestantes asediados y agredidos habían acudido a Barcelona a provocar, lo que le confirma como un indeseable indigno de desempeñar cargo público alguno y no hace sino añadir una razón más a quienes exigen la inmediata intervención de la autonomía catalana para que no siga en manos de enemigos jurados del orden constitucional.

Y a todo esto, Pedro Sánchez y su equipo de gobierno o no saben/no contestan o se desviven por agradar a los golpistas, lo que no deja de ser lógico, dado que les deben el poder. Por eso es un Gobierno indigno de confianza. Por eso jamás debió conformarse. Nada bueno cabe esperar de él. España no merece estar en manos de personajes de este pelaje.