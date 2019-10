Cataluña: toca hacer efectivo el "No estáis solos"

El pasado lunes comenzó en Cataluña una oleada de agitación y terrorismo callejeros orquestada por las fuerzas independentistas tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo contra los cabecillas del golpe del 1-O. A lo largo de toda la semana, centenares de grupos violentos camparon a sus anchas incitados por los capos separatistas. El propio presidente de la Generalidad, Quim Torra, se distinguió como un antisistema con coche oficial participando en algaradas organizadas por los liberticidas CDR, con los que tiene una afinidad incluso familiar.

Barcelona ha sufrido con especial intensidad la arremetida de los indeseables. No es de extrañar que muchos de sus vecinos se sientan abandonados por un Gobierno cuyo ministro del Interior asegura, sin vergüenza, que la situación en la devastada Ciudad Condal es de normalidad: para el nocherniego Fernando Grande Marlaska, trescientos policías heridos y doscientos agitadores detenidos son un mero "problema de orden público". Lo verdaderamente escandaloso es que este sujeto, que no pierde ocasión de exhibir su miseria moral, siga en el cargo.

El grado de inacción del Gobierno, en línea con la estrategia sanchista de actuar única y exclusivamente en función de los intereses electorales del PSOE, es injustificable, indignante e intolerable. El Gobierno tiene que actuar con absoluta contundencia y debe hacerlo ya, como le reclama Pablo Casado. Los españoles de Cataluña no deben seguir sometidos a la dictadura del miedo nacionalista, tienen todo el derecho a que se materialice el antológico "No estáis solos" que les dedicó Don Felipe hace dos años; y a los golpistas no debe seguir permitiéndoseles devastar la economía de la región ni seguir adelante con su golpe criminógeno, mucho menos desde los centros de poder del Principado.