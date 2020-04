La abrumadora tragedia nacional que está suponiendo la pandemia del coronavirus va a quedar para siempre asociada a las manifestaciones feministas del 8-M, que han simbolizado de forma escalofriante la fanática irresponsabilidad de un Gobierno preocupado sólo por la propaganda y pavorosamente incapaz de cumplir con sus funciones cuando más necesario resulta.

Ya no es que en esas numerosísimas y multitudinarias concentraciones se infectasen miles de personas –incluidas, probablemente, varias ministras que posteriormente dieron positivo por coronavirus–: es que esas manifestaciones programadas para mayor gloria del Gobierno social-comunista están en la base de la inacción primera del propio Ejecutivo, lo que ha tenido por terrible e imperdonable consecuencia que España sea el país del mundo con más muertos por coronavirus en términos proporcionales.

El Gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y sus cómplices mediáticos inciden en que las medidas de confinamiento impuestas en España son de las más duras del mundo y han salvado numerosas vidas. De hecho, eso, lejos de justificarlos, les condena aún más: según un detallado estudio de Fedea, si se hubiera actuado antes se habrían evitado hasta el 80% de las víctimas mortales del covid-19.

El Gobierno y sus palmeros mediáticos –tremendamente corresponsables de lo que está sucediendo– dicen también que en España se actuó antes que en ningún sitio en función del número de fallecimientos por coronavirus. Qué indecente mentira. En multitud de países (Taiwán, Grecia, Israel…) se actuó antes y, aun más importante, mejor. Pero es que además instalan la discusión en un escenario igualmente falaz: pretenden que no había más razones para actuar antes y de manera más eficaz, cuando, sin ir más lejos, Italia estaba sufriendo lo indecible a la vista de todo el mundo.

El Gobierno puede mentir, intoxicar a la opinión pública, lanzar una campaña de amedrentamiento contra los medios no obsecuentes y ocultar el número real de vidas que se está cobrando la pandemia; pero no podrá evitar que muchos españoles –singularmente, los que no se dejan embaucar por el Ejecutivo y sus lacayos mediáticos– se refieran a esta pandemia no como la del covid-19 sino como la del covid-8M.