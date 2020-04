El CIS elabora un bulo con forma de encuesta

Aunque los dos mayores bulos de los muchos que está difundiendo el Gobierno social- comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias (con la acrítica colaboración de la mayoría de los medios de comunicación) sean los referidos al número de contagiados y al de muertos por coronavirus, tampoco se queda corta la fake news en forma de encuesta que el Ejecutivo ha encargado al exmiembro del Comité Federal del PSOE y actual presidente del CIS José Félix Tezanos, orientada a reclamar el respaldo acrítico de la oposición al Gobierno y a preparar el terreno para la censura informativa.

Como sabe cualquier alumno de primero de Sociología, toda encuesta basada en preguntas cargadas e inductivas –aquellas que orientan a los encuestados a responder de un modo determinado– no constituye un sondeo propiamente dicho una intolerable forma de intoxicación informativa, que, en este caso, corre además a cuenta del sufrido contribuyente.

Las preguntas del pseudosondeo del CIS orientadas a hacer creer a la sociedad que 8 de cada 10 españoles creen que los partidos deben apoyar al Gobierno y evitar las críticas son un sangrante ejemplo de cómo no se debe encuestar si se quiere obtener un resultado mínimamente fiable. Tezanos ha tenido la desvergüenza de plantear como incompatible la crítica y la colaboración con el Gobierno. Y de incluir otra pregunta orientada a obtener un amplio respaldo a los "grandes acuerdos" para hacer frente a la crisis económica y laboral, sin detallar en qué deben consistir o como si fueran algo incompatible con que cada partido fije su posición para tratar de alcanzar el máximo acuerdo en torno a ella. No hace falta una encuesta para saber que todos los partidos, absolutamente todos, estarían encantados con un gran acuerdo nacional que plasmase sus particulares propuestas para atajar la crisis económica y laboral a la que el covid-19, como la nefasta e incompetente forma de atajarlo del Gobierno, nos ha abocado.

Con unas preguntas tan descaradamente alineadas con las tesis del Ejecutivo, no es de extrañar que nada menos que "el 87,5% de los españoles cre[a] que ahora hay que apoyar al Gobierno y dejar las críticas para otro momento", o que "el 91,4% cre[a] que es mejor que se intenten grandes acuerdos, frente al 6,2% que piensa lo contrario". Se trata de dos clarísimas fake news cuya falsedad deja de manifiesto el propio sondeo cuando hace preguntas mucho menos inductivas, como las orientadas a averiguar el grado de confianza en la gestión del Gobierno ante el coronavirus. Y es que, aun cuando diéramos por cierto que sólo el 47,8% muestra poca o nula confianza en él, ¿como creerse que casi el 90% pide, sin embargo, que se apoyo al Gobierno y se aparquen las críticas? El bulo de Tezanos, como toda mentira, delata contradicción.

Mención aparte merecen las pseudopreguntas orientadas a obtener un amplio respaldo a las pretensiones censoras del Gobierno. Ya resulta lamentable tener que recordar que el artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho a la libertad de información; en concreto, a "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". Asimismo, establece que el "ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa". Pues bien, como si de una encuesta a cargo de formaciones golpistas se tratara, el CIS somete a sondeo la posibilidad de algo tan sumamente inconstitucional como "restringir y controlar las informaciones, estableciendo sólo una fuente oficial de información" como única forma de combatir los "bulos o las informaciones engañosas". El infame Tezanos plantea la pregunta de tal forma que el 66,7% respalda ese orwelliano control de los medios, lo cual por otro lado queda en entredicho cuando la propia encuesta informa de que el 54,5% de los ciudadanos demanda disponer de más información que la oficial.

Finalmente, hay que señalar que este sondeo monográfico sobre la crisis del coronavirus no aborda, sin embargo, cuestiones tan esenciales como si el Gobierno actuó o no con previsión y si se atendieron a tiempo las recomendaciones de la OMS; cuestiones sobre la situación de los sanitarios, el desabastecimiento de material sanitario o la consistencia de las cifras oficiales. Y lo que entra ya en el terreno de lo cómico, si no fuera porque corre a cuenta del contribuyente, es que Tezanos pretenda hacer creer que la situación económica general de España al margen del covid-19 es calificada de "buena" por el 52,8% de los españoles, cuando en el sondeo anterior que el CIS hizo en el mes de marzo sólo lo hacía un 8,2%.

Así las cosas, sólo habría algo más deplorable que este bulo en forma de encuesta: que la oposición se lo llegara a creer.