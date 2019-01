Es lógico que una formación como VOX, abiertamente partidaria de acabar con el disfuncional, disgregador e ineficiente modelo autonómico mediante una reforma de la Carta Magna, plantee, como parte de sus legítimas aspiraciones, que el Día de Andalucía no se celebre el 28 de febrero, efeméride del Referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía (1980) –referéndum harto controvertido, pues, frente a lo que requería la Constitución, el sí no obtuvo más del 50% de los votos ni en Almería ni en Jaén–, sino el 2 de enero, en conmemoración de la toma de Granada por los Reyes Católicos (1492), simbólicamente considerado el fin de la Reconquista.

Aunque es muy probable que ese cambio de fechas contara con la simpatía de no pocos votantes de PP y Ciudadanos, hace bien VOX en no plantearlo como condición sine qua non para apoyar una alternativa de gobierno que desbanque al PSOE tras casi 40 años de latrocinio, corrupción e incompetencia. Al fin y al cabo, hay muchas otras propuestas de la formación emergente que afectan mucho más decisivamente a los andaluces, como la que pide la erradicación de las ayudas a los chiringuitos que el feminismo supremacista ha montado a cuenta de la injusta, ineficaz y mal llamada Ley contra la violencia de Género, o la que exige liberalizar la concesión de licencias de radio y televisión, pues en el mundo de los medios los socialistas andaluces han maniobrado de la más caciquil de las maneras.

VOX también ha planteado una gran reducción de los impuestos y del gasto público, así como la expulsión efectiva de decenas de miles de inmigrantes ilegales. ¿Consideran los dirigentes del PP y de Ciudadanos que sus votantes son partidarios de que gente que ha entrado ilegalmente –a veces de forma violenta– en Andalucía permanezca en Andalucía de forma ilegal? ¿También en esto PP y Ciudadanos van hacer seguidismo de PSOE y Podemos? ¿Y pretenden que VOX les ayude a expulsar a la izquierda de la Junta?

No menos plausible y conveniente es la petición de la formación de Santiago Abascal de que la Junta garantice el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación moral de acuerdo a sus propias convicciones. Para ello, aboga por que se implante un "pin parental" con el objeto de que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones.

Dado que el líder nacional del PP, Pablo Casado, parecía haberse atrevido no hace mucho a manifestarse a favor de una iniciativa como la dirigida a devolver al Estado las competencias en educación, tampoco debería haber gran problema en que VOX plantee, de forma más amplia y ambiciosa, la necesidad de que la Presidencia de la Junta emita una declaración institucional en favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias en educación, sanidad, justicia y orden público, así como una reforma estatutaria para suprimir la disparatada alusión a la "realidad nacional" andaluza.

En vista de todo lo anterior, lo escandaloso e indignante no es que VOX haga todas esas propuestas, sino la intransigencia con que las han despreciado PP y Ciudadanos. Los de Rivera ni siquiera se han dignado a sentarse a negociar absolutamente nada con VOX, al que han tachado de "no constitucionalista" por querer suprimir el modelo autonómico... y a pesar de que Cs es partidario de suprimir las diputaciones provinciales, que tienen tanto o más pedigrí constitucional que las CCAA.

No menos intransigente parece ser el desdén del PP hacia las propuestas de VOX, a las que ha tachado de "despropósito". Por temor a su propio electorado, no se han atrevido a citar un solo punto concreto que consideren tan "inaceptable". Pareciera que el PP de Casado, como otrora el de Rajoy o actualmente Ciudadanos, sigue achantándose ante la dictadura de lo políticamente correcto.

En fin, confiemos en que la sensatez acabe imponiéndose, especialmente entre quienes están reclamando a un partido que les deje gobernar mientras no dejan de vilipendiarlo...